Občini grozila globa, če tega ne bi naredila

28.12.2019 | 20:00

Okoli Kostelčeve hiše so postavili zaščitno ograjo. (Foto: spletna stran Občine Šentrupert)

Šentrupert - Občina Šentrupert je okoli Kostelčeve hiše, ki sredi trga v Šentrupertu neslavno propada, postavila zaščitno ograjo. Kot pravi župan Andrej Martin Kostelec je bil takšen ukrep nujen, saj so konec oktobra prejeli odločbo gradbenega inšpektorja, da morajo »zavarovati nevaren objekt z zaščitno ograjo z ustreznim odmikom od objekta in opozorilom za nevarni objekt«. V primeru, da občina tega ne bi naredila, ji je grozila globa v višini 10.000 evrov.

Hiša je v zelo slabem stanju, kajti od strehe odpadajo strešniki in star omet, kar predstavlja nevarnost za vse, ki se tam sprehajajo ali v bližini zgradbe puščajo svoja vozila. »To hišo je že pred več kot dvajsetimi leti kupila krajevna skupnost in od takrat se ni bila obnovljena, niti se je ni vzdrževalo. Hiša je zapuščena in vsako leto bolj propada. Po mnenju strokovnjakov, sedaj že ni več v stanju obnavljanja. Občina nima namena vlagati v to njeno obnovo hiše iz dveh razlogov, ker nima denarja in ker večina občanov meni, da se hiša odstrani,« je za naš časopis povedal župan.

Spomnimo, da so o usodi hiše razpravljali poleti na zboru občanov, na katerem so izvedli tudi glasovanje. Devet jih je takrat izrazilo mnenje, da hiša ostane, 118 pa, da se odstrani, medtem ko se je 14 navzočih glasovanja vzdržalo.

Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) so takrat dejali, da Kostelčeva hiša stoji znotraj zavarovanega šentrupertskega vaškega jedra, ki je razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. Dodajajo, da je v strokovnih podlagah za razglasitev za naselbinski spomenik Šentrupert–Vaško jedro zapisan varstveni režim, ki med drugim prepoveduje spreminjanje tlorisne zasnove vaškega jedra, stavbe poškodovati ali podreti, spreminjati odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom … Na podlagi tega Kostelčeve hiše ni dovoljeno podreti, poudarjajo na območni enoti ZVKD. Dodali so še, da so že prejšnjega župana večkrat opozorili na slabo stanje omenjene hiše in predlagali, da občina kot njena lastnica v duhu dobrega gospodarja izvede najnujnejša vzdrževalna dela.

A kot je za naš časopis dejal Kostelec, se občina bolj zanima, da bi nekoč odkupila Jakijevo hišo, ker je po njegovih navedbah veliko bolj znamenita za trg. »Po mnenju strokovnih služb se jo lahko povsem obnovi. Mogoče se bo to enkrat uresničilo,« še dodaja.

R. N.