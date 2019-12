Godbeniki z ameriškim zvenom

29.12.2019 | 10:40

Del zasedbe Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo (Foto: M. L.)

Uroš Perić (Foto: M. L.)

V imenu Kulturnega društva Godba Sevnica je zbrane nagovoril predsednik Janez Šerjak. (Foto: M. L.)

Sevnica - Godba Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo je nedavno pripravila v sevniškem Športnem domu tradicionalni božično novoletni koncert, ki ga je naslovila Zgodba z zahodne strani.

S sevniškimi godbeniki je pred povsem polno dvorano nastopil tudi gost Uroš Perić, ki je navdušil občinstvo z vrhunskim posnemanjem Raya Charlesa.Koncert je tako imel poudarjen ameriški glasbeni pridih.

Dirigent Matic Nejc Kreča se je za vodenje prireditvenega sporeda zahvalil Tanji Urek, ki v vlogi napovedovalke redno spremlja nastope Godbe Sevnica. Božično novoletni koncert je bil, kot so zapisali v Kulturnem društvu Godba Sevnica, darilo občankam in občanom Sevnice in zahvala vsem, ki godbo podpirajo ob njenih številnih zahtevnih glasbenih projektih.

M. L.

