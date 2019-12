Od 6. januarja bo na drsališču tudi vodena vadba

29.12.2019 | 11:35

(Foto: arhiv občine Krško)

Krško - Občina Krško je v okviru projekta Mar nam je za skupnost v teh dneh na območju peš cone na Cesti krških žrtev pri mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško zaključila z ureditvijo drsališča iz naravnega ledu. Na njem bo od 6. januarja 2020 dalje potekala tudi vodena vadba z vaditeljico drsanja.

Ljubitelji drsanja lahko pridejo na drsališče v starem mestnem jedru Krškega s svojimi drsalkami ali pa si jih na drsališču brezplačno izposodijo.

Športna zveza Krško bo v sodelovanju z Občino Krško v sklopu projekta Mar nam je za skupnost izvedla vodeno vadbo in svetovanje za najmlajše in odrasle. Brezplačne aktivnosti bodo potekale ob obvezni predhodni prijavi od 6. januarja dalje vsak teden od ponedeljka do srede. Aktivnosti pod vodstvom vaditeljice Helene Drakulič bodo potekale predvidoma vse do konca meseca februarja.

M. L.-S.