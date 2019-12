V petek in včeraj kar po dva koncerta

29.12.2019 | 14:20

Petkov nastop Samuela Lucasa. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Po več zaradi dežja odpovedanih koncertih v okviru Veselega decembra je Pravljični gozd na mestni ploščadi v Kočevju od četrtka do včeraj gostil kar tri koncerte. Sicer pa so se v tem času ljubitelji glasbe v Kočevju lahko udeležili kar petih koncertov. V petek in včeraj sta bila namreč v Kočevju kar po dva koncerta.

V organizaciji Zavoda Kočevsko je v četrtek v Pravljične gozdu potekal koncert z naslovom Danilo Kocjančič in prijatelji, na katerem je nastopila skupina prijateljev in glasbenikov, ki je z legendarnim primorskim pevcem sodelovala v času njegovega glasbenega ustvarjanja in nastopanja. V petek zvečer so praznično vzdušje na mestni ploščadi obarvali rockovski ritmi Samuela Lucasa, včeraj pa so nastopili kočevski glasbeniki: Roman Zupančič, Estrellas duo, Nika & Nejc, Charlie Butterfly in MoveMental.

Poleg brezplačnih koncertnih nastopov v okviru Veselega decembra pa sta ta konec tedna v Kočevju potekala še dva koncerta. V petek in soboto zvečer je zbrane v Kreativnem središču Vezenina zabavala domača glasbena zasedba KočevSKA Orkestra, ki je zaradi razprodanega petkovega koncerta nastopila tudi včeraj.

M. L.-S.