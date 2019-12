Gorele saje, a škode ni bilo

29.12.2019 | 18:10

Danes ob 7.03 so v naselju Dobravica, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili goreče saje ter pregledali dimnik in okolico s termovizijsko kamero. Škode ni bilo.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.