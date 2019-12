Pomembna zmaga za Krko

30.12.2019 | 08:00

Krka je sinoči po drami porazila Zadar. (Foto: KK Krka)

Glenn Cosey je pripeval 17 točk in sedem podaj.

Ivan Ramljak je dosegel 14 točk.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Aba sinoči premagali Zadar s 76:74, ki je v Novo mesto prišel z izjemno popotnico, zmagama nad Crveno zvezdo in Budućnostjo. Novomeščani so vpisali prvo zmago po 23. novembru, peto v sezoni in drugo proti Zadru, ter se ob koncu leta pomaknili v zlato sredino na lestvice.

Zadrčani so bili blizu tudi prvi zmagi v gosteh, vendar v zadnjih štirih minutah niso znali zadržali sedmih točk prednosti (71:64). Krka je z delnim izidom 10:1 prišla do vodstva in ga navkljub zgrešenima metoma v zaključku tekme zadržala, so povzeli na STA.

Ključno vlogo so odigrali Glenn Cosey (17 točk, 7 podaj), Luka Lapornik (17 točk, trojke 3:5) in Ivan Ramljak (14 točk), ki je dobro minuto pred koncem zadel odločilno trojko za vodstvo Krke 74:72.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po temi povedal: »Čestitke obema moštvoma. Bila je zelo napeta tekma, v kateri smo na koncu bili bolj zbrani. Težko je bilo igrati. Ve se, kaj v tej ligi pomeni zmaga proti neposrednemu tekmecu za obstanek. Vesel sem, da so fantje na koncu zbrali moč in zbranost in na koncu zasluženo zmagali.«

Danijel Jusup, trener Zadra, pa ocenil: »Zelo negotova tekma, v kateri je bil zmagovalec odločen z zadnjim metom. Krka nam je dobro zaprla met za tri točke, mi pa smo dobro skakali. Na koncu nam je zmanjkalo zbranosti, kakšen prosti met. Krka je to izkoristila in zmagala.«

Krko v naslednjih dveh krogih lige ABA čakata težki preizkušnji: 6. januarja gostujejo pri Crveni zvezdi, 11. januarja pa v Novo mesto prihaja Budućnost.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1300, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Nedović (Slovenija), Stefanović (Srbija).

* Krka: Cosey 17 (5:7), Jones 6 (0:2), Pašalić 6, Balažič 8 (1:2), Jošilo 8 (2:4), Lapornik 17 (2:3), Ramljak 14 (2:2).

* Zadar: Allen 21 (7:8), Ivanov 10 (3:6), Ahmed 1 (1:2), Vuković 12 (2:2), Mavra 5 (0:2), Fundić 6, Keller 12 (0:5), Gilbert 7 (0:1).

* Prosti meti: Krka 12:20, Zadar 13:26.

* Met za tri točke: Krka 10:28 (Lapornik 3, Ramljak 2, Cosey 2, Pašalić 2, Balažić), Zadar 3:22 (Ivanov, Mavra, Gilbert).

* Osebne napake: Krka 24, Zadar 20.

* Pet osebnih: Balažič (39.).

M. Ž.