Od petka do danes zjutraj prejeli kar 550 klicev

30.12.2019 | 09:00

Policisti so na številko 113 od petka zjutraj pa do danes zjutraj sprejeli 550 klicev, od tega je bilo 134 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo iz področja javnega reda in miru ter kriminalitete. Policisti so obravnavali dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli tri vozila. Eno od vozil so v soboto zvečer brežiški policisti zasegli 30-letniku iz Kranja. Pri kontroli prometa v Brežicah se je izkazalo, da 30-letnik vozi avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, da ima na avto nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu in da je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,73 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku (1,5 promila).

V požaru škode za 50 tisočakov

V petek zvečer je zagorelo v delavnici v Zagorici pri Velikem Gabru. Požar so omejili in pogasili gasilci, pri tem je pomagal tudi lastnik, ki je prvi opazil požar. Pri tem se je lažje poškodoval. Zaradi velike vročine so lahko ogled opravili šele naslednji dan, gasilci pa so do takrat organizirali požarno stražo. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena. Sumijo, da je zagorelo v bližini peči na odpadna olja, kjer so bile v bližini vnetljive snovi. V požaru je zgorela delavnica, terensko vozilo in predprostor, poškodovano je tudi ostrešje. Po prvih ocenah naj bi bilo škode kar za 50.000 evrov.

Novomeški gasilci pa so v petek zvečer v Šmihelu pogasili zabojnik za smeti, ki verjetno ni zagorel sam od sebe. Za storilci še poizvedujejo. V požaru ni bilo ogroženo še drugo premoženje.

Včeraj zjutraj je prišlo do dimniškega požara v Dobravici. Na kraj so odšli šentjernejski policisti in gasilci. Slednji so vnetje dimniških saj strokovno pogasili in tako preprečili dodatno škodo na premoženju.

Štirinajstletnika imela 557 petard

Zaradi kršitev javnega reda in miru na javnem kraju so policisti morali posredovati trinajstkrat na javnem kraju in sedemkrat v zasebnem prostoru. Poleg omenjenih so obravnavali še 12 drugih dogodkov s področja javnega reda, v petih primerih pa posredovali zaradi nedovoljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Skupaj so med vikendom napisali plačilne naloge za šestnajst kršitev javnega reda in miru ter tri obdolžilne predloge zoper mladoletne kršitelje javnega reda. Eno osebo, ki je pijana kršila javni red in mir in se ni pomirila, so pridržali. Enega kršitelja so kazensko ovadili zaradi povzročitve lažjih telesnih poškodb pri pretepu oziroma prepiru.

Sevniški policisti so v petek zvečer dvema štirinajstletnikoma zasegli skupaj 557 petard. O uvedbi postopka o prekršku zaradi kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih so obvestili njuna starša.

Brežiški policisti pa so v nedeljo zvečer v Brežicah petnajstletniku zasegli 31 petard. O uvedbi postopka o prekršku so obvestili tudi njegove starše.

Pet vlomov in dvanajst tatvin

Policisti so obravnavali pet vlomov in dvanajst različnih tatvin. Črnomaljski policisti so zaradi nasilja nad domačimi v nedeljo popoldne izrekli prepoved približevanja 39-letniku iz okolice Črnomlja.

V petek popoldne so policisti iz Dolenjskih Toplic opravili ogled vloma v zidanico v Podstenicah. Po prvih ugotovitvah so v neznanci v zadnjem tednu dni na silo vstopili v objekt, ga pregledali in odnesli nekaj hrane. Lastnikom so naredili za okoli 60 evrov škode.

V noči na soboto so neznanci vlomili v gospodarsko poslopje v naselju Jelševec in odnesli za približno 60 kg suhomesnatih izdelkov. Lastnikov so povzročili za okoli 300 evrov škode.

V soboto zvečer so klicali policiste v Mali Vrh. Lastniki so bili od doma med 17. in 19. uro, ko pa so se vrnili, so ugotovili, da so jim neznanci vdrli v hišo. Pregledali so prostore in nič odnesli, a kljub temu povzročili za okoli 200 evrov škode.

V nedeljo zjutraj spa o krški policisti opravili ogled vloma v hišo v Podulcah. Odnesli so nekaj denarja in zlatnine, skupaj s škodo na vratih in oknih pa naredili za nekaj sto evrov škode.

Prijeli 32 tujcev

Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto med vikendom prijeli 32 tujcev, za katere se je izkazalo, da so državno mejo prestopili nezakonito oziroma izven mejnih prehodov.

V petek opoldne so krški policisti na avtobusu na Senovem prijeli državljana Afganistana, za katerega se je izkazalo, da je v Slovenijo prišel nezakonito. Ker naj bi bil mladoleten, se je v delo vključil še center za socialno delo.

V soboto dopoldne so v akciji, v kateri so sodelovali policisti iz Krškega, Brežic, Šentjerneja, prometni policisti in policisti - vodniki službenih psov, v kraju Dolšce prijeli deset tujcev. Bili naj bi iz Bangladeša, Pakistana in Indije.

V soboto zvečer pa so brežiški policisti v Ločah prijeli osem tujcev iz Irana in Afganistana. Med njimi je bil tudi otrok in dva mladoletnika, šlo naj bi za tri družine.

Sinoči so v bližini Rigonc v dveh dogodkih prijeli enajst tujcev, ki so mejo prestopili izven mejnih prehodov. V prvem primeru naj bi šlo za pet odraslih in štiri otroke iz Afganistana, v drugem pa za dva državljana Albanije.

Na železniški postaji v Dobovi so policisti ob pol šesti uri danes zjutraj prijeli dva tujca, domnevno državljana Libije, ki sta v Slovenijo prišla mimo mejnih prehodov. Postopek so prevzeli brežiški policisti.

Postopki policistov s prijetimi še niso zaključeni.

