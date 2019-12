Plamenke znova razveselile v prazničnem času

30.12.2019 | 10:40

Pevska skupina Plamen iz Škocjana deluje pod vodstvom Sabine Šoštarec.

solistke

MePZ Šmarješke Toplice

Škocjan - Članice Pevske skupine Plamen iz Škocjana so letni koncert organizirale v času božično-novoletnih praznikov in ta konec tedna zapele v cerkvi Sv. Kancijana v Škocjanu.

"Kulisa" tokratnega koncerta so bile čudovite jaslice, ki so jih skupaj s škocjanskim župnikom Tonetom Dularjem postavili številni prostovoljci.

Koncert so pevke skupine Plamen pričele s pesmijo Sveta noč, ki sta jo zaigrala Tadeja Omrzel na violini in Luka Omrzel na trobenti, nato pa sta sledili skladbe Adeste Fideles in Zvezde žarijo. Ostale pesmi so predstavile ob spremljavi pianista Jerneja Šuštaršiča in kitarista Nejca Godca: Ko so pastirji, Najlepši čas v letu, Pie jesu, White Christmas, Walking in the air ter O Holy night, ki je čudovito zazvenela s solistko Tadejo Omrzel.

Koncert so Plamenke popestrile z gosti, in sicer z MePZ Šmarješke Toplice, ki prepeva pod vodstom Milana Pavliča. Pripravili so prijeten program pesmi: Glej, povsod sneg bel leži, Angel božji stopil je, Betlehem že spi in Aleluja (L. Cohen). Posebnost koncerta je bila izvedba pesmi Prayer (prir. Mark Hayes), ki so jo ob spremljavi že zgoraj omenjenih glasbenikov zapele Julija Srpčič, Tadeja Omrzel in Sabina Šoštarec, umetniška vodja Pevske skupine Plamen. Večer je z lepimi mislimi povezovala Andrejka Štimpfel.

Kot pravi Sonja Mlakar, je polna cerkev poslušalcev znova dokazala, da imajo Plamenke zvesto občinstvo in prav zaradi njih rade in vedno znova pripravljajo raznovrstne letne koncerte v domačem kraju. "In kot je zapisal William Shakespeare: 'Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.' Ker se Plamenke tega zavedamo, bomo že kmalu začrtale nove projekte in koncerte za leto 2020. Sledite nam lahko na Facebook strani," pravi Mlakarjeva.

L. Markelj, foto: Petra Kic

Galerija