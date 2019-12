Adria Mobil z najboljšim poslovnim letom doslej

30.12.2019 | 12:00

Adria Mobil (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Adria Mobil je v poslovnem letu, ki se je izteklo avgusta, dosegla najboljši rezultat doslej. Družba v lasti francoskega Trigana je prodala 15.241 vozil za prosti čas in ustvarila 401,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Količinsko in vrednostno je to osem odstotkov več kot v preteklem 12-mesečnem primerljivem obdobju.

Tudi na ravni skupine, v kateri je poleg matične družbe Adria Mobil iz Novega mesta še 11 odvisnih družb, od tega osem v tujini, beležijo podobne indekse rasti. Rezultati so bili izjemni, saj so prav vse družbe v skupini v omenjenem obdobju poslovale odlično in s trendom rasti, piše v poslovnem poročilu, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Zaradi spremembe poslovnega leta sicer primerjave niso možne, saj je imelo poslovno leto 2018 le osem mesecev, minulo poslovno leto pa je bilo prvo s spet 12 meseci.

"V poslovnem letu od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 smo v skupini Adria Mobil realizirali količinski obseg prodaje na ravni 16.654 enot in čiste prihodke iz prodaje na ravni 476 milijonov evrov, kar predstavlja najboljši rezultat v zgodovini družbe Adria Mobil," je v poslovnem poročilu zapisala generalna direktorica Sonja Gole.

Večino rasti je Adria Mobil, ki k prodaji skupine prispeva 90 odstotkov, dosegla na svojih ključnih trgih v zahodni Evropi. Tja je bilo namenjene 90 odstotkov celotne prodaje, štirje odstotki pa so bili namenjeni na trge vzhodne Evrope, kjer sicer družba beleži visoko rast. Manjša je bila prodaja v minulem poslovnem letu na prekooceanskih trgih, pa čeprav so v družbi zadovoljni z rastjo na kitajskem trgu.

Ob tem je Adria Mobil v poslovnem letu 2019 delovala v oteženih pogojih poslovanja zaradi premajhnih proizvodnih zmogljivosti, zato je nadaljevala s potrditvijo nove investicije v širitev proizvodnih zmogljivosti in posodobitve tehnologije. S tem bo dosežen pozitiven trend rasti tržnega deleža blagovne znamke Adria, ki je eden glavnih strateških ciljev družbe. Cilj je doseči sedem odstotkov trga v EU.

Del francoske skupine Trigano je Adria Mobil s skupaj 1852 zaposlenimi postala konec leta 2017. S tem je vstopila v stabilno strateško lastniško strukturo, v okviru katere lahko učinkovito izkorišča notranje sinergije in tržne priložnosti, še piše v poslovnem poročilu.

STA