Prijava škode po toči do sredine januarja

30.12.2019 | 13:45

Slika je simbolična (Foto: Arhiv DL)

Sevnica - Prebivalci občine Sevnica, ki so v poletnih in jesenskih mesecih utrpeli škodo zaradi neurja in so v teh dneh po pošti prejeli obrazec 2.09 od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za prijavo škode po toči, občina obvešča, da je je potrebno obrazec s potrebnimi dokazili oddati Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica najkasneje do srede, 15. januarja.

Neurje s točo je v juliju povzročilo škodo na kmetijskih kulturah - grozdju in koruzi, na območjih Trnovca, Podvrha, Žigarskega vrha, Ledine in Zabukovja, v septembru pa na območjih krajev Marendol, Jeperjek, Telče, Telčice, Gorenje Radule, Dolenje Radule, Križe, Brezovo, Rovišče pri Studencu in Hudo Brezje.

M. Ž.