Stoječe ovacije za Ambroža in Katarino

30.12.2019 | 15:15

Skladatelj Gregor Zagorc in sopranistka Sara Žuvela.

V glavni vlogi je blestela mlada Sara Žuvela, na fotografiji levo, ob njej Sara Briški - Raiven.

Vlogo grofa je igral priznani srbski baritonist Željko Andrić

Grofica (Irena Yebuah Tiran) in Katarinin zaročenec (Dejan Heraković)

Prikazani so številni belokranjski običaji, npr. jurjevanje.

Vse velike ljubezni so žalostne, sploh v operah.

Semič - Minuli konec tedna je v Kulturnem centru Semič svojo premiero doživela opera Ambrož in Katarina, prva opera na svetu, ki je bila napisana posebej za tamburaški orkester.

Predstava je na obeh ponovitvah, sobotni predpremieri in nedeljski premieri, naletela na odličen odziv publike in stoječe ovacije na koncu. Da gre za zgodovinski dogodek, so prepoznali tudi pri Svetovni tamburaški zvezi, ki jo je na predpremieri zastopal predsednik zveze dr. Jovan Pejčić, ki je vpričo drugih uglednih gostov in avtoritet iz sveta tamburaške glasbe tamburaškemu orkestru KUD Dobreč iz Dragatuša in njegovemu dirigentu Gregorju Zagorcu na koncu podelil tudi posebno pohvalo zveze.

Ambrož in Katarina je avtorski projekt belokranjskega skladatelja in dirigenta Gregorja Zagorca in muzikologinje Nine Novak Oiseau, ki je napisala libreto. Idejo za opero se je Zagorcu porodila konec leta 2015, dve leti kasneje je KUD Dobreč ob svoji 20. obletnici premierno izvedel njeno uverturo, leto dni kasneje pa so Ambroža in Katarino začeli postavljati na oder. Intenzivne vaje z zborom, orkestrom in solisti so se pričele pred nekaj meseci, zaznamoval pa jih je predvsem visok motiv in entuziazem sodelujočih, saj večino ansambla sestavljajo domačini, kar daje operi, ki je umeščena v belokranjsko okolje, posebno pristen pečat.

Pri pripravi opere je sodelovalo več kot 100 ljudi, od tega več kot 85 nastopajočih. Poleg solistov iz Slovenije in tujine, ki so prevzeli glavne vloge, kot zbor nastopata Vokalna skupina Lan iz Metlike in učiteljski zbor Osnovne šole Metlika, za plesne vložke, koreografijo in scenske elemente so poskrbeli člani Folklorne skupine Dragatuš, tamburaškemu orkestru KUD Doberč pa se je za potrebe opere pridružila tolkalska sekcija Godbe na pihala Črnomelj ter učitelji in učenci Glasbene šole Črnomelj.

Kot solisti so sodelovala priznana imena opernega sveta. Glavno vlogo grofične Katarine je odlično odigrala mlada Sara Žuvela, njeno nesojeno ljubezen, kmeta Ambroža, pa Gregor Ravnik. Željko Andrić, priznani operni solist iz Srbije, je upodobil grofa, njegovi ženi pa je glas dala Irena Yebuah Tiran. Kot solisti so nastopili še Dejan Heraković, Domingo Stasi, Sara Briški, Nataša Zupan in Andraž Banovec. Za scenografijo in kostumografijo je poskrbela Bojana Cvejić Zagorc, koreografija je delo Tadeja Finka iz FS Dragatuš, Kulturni center Semič pa je imel pri operi vlogo koproducenta.

Ponovitve opere bodo 3., 4. in 5. januarja, ob 19. uri, v KC Semič. Ker so vstopnice za vse ponovitve že dolgo razprodane, ustvarjalci napovedujejo še nekaj ponovitev v spomladanske času, odpravljajo pa se tudi na gostovanja v tujino.

(Fotografije so s petkove generalke, na kateri je manjkal Gregor Ravnik v vlogi Ambroža.)

Besedilo in fotografije: B. Blaić

Galerija