Sinoči tri prometne nesreče

31.12.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.28 uri je na avtocesti pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, voznik z osebnim vozilom trčil v zaščitno ograjo in obstal na vozišču. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, očistili cestišče ter nudili pomoč pri odstranitvi vozila. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo odpeljali v SB Brežice.

Ob 19.21 sta v krožišču Andrijaničeve in Zagrebške ceste v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi ter ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 20.44 sta na cesti Mačkovec-Zbure pri Brezovici, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, pomagali policistom ter počistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Gorele saje

Ob 8.59 so v Mali Dolini, občina Brežice, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje.

M. K.