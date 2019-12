Zasegli petarde in naboje

Novomeški policisti so v okolici Novega mesta včeraj dopoldne zasegli 7 nabojev, 39 petard in imitacijo pištole. Črnomaljski policisti so zasegli 50 petard, še 39 pa policisti iz Šentjerneja. Metliški policisti so v okolici Metlike zasegli 45 petard in tri škatle s petardami, ki naj bi bile kupljene v trgovini v Novem mestu, šlo pa naj bi za petarde, ki ne bi smele biti v prodaji in brez slovenske deklaracije.

Pri preverjanju ustreznosti dovoljenj za prodajo so ugotovili, da v trgovini prodajajo pirotehnične izdelke, čeprav za to nimajo dovoljenja, izdelki pa so brez slovenskih deklaracij. O primeru so obvestili tržni inšpektorat in inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, ki bodo izvedli postopek iz svojih pristojnosti. Za lastnika petard pa bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Vlomili v hiši

Neznanci so izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov ter sinoči med osmo in deseto uro zvečer vlomili v hišo na Dvoru. Pregledali so prostore in odnesli nekaj denarja. Lastnikom so naredili za dva do tri tisoč evrov škode.

Med šesto uro popoldne in deseto zvečer dan prej so vlomili tudi v hišo v Vavpči vasi pri Semiču. Po prvih ugotovitvah niso odnesli nič, so pa poškodovali okna in vrata, ki so jih na silo odpirali.

Včeraj deset prometnih nesreč

Policisti so obravnavali deset prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lahkimi telesnimi poškodbami. Ob pol osmih zvečer so v Novem mestu ustavili 50-letnega domačina. Med postopkom so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozilo so mu zasegli.

Huje trčili dve vozili

Zvečer, okoli 19. ure, je prišlo v Novem mestu, na obvoznici pri »tabletki«, do hujšega trka dveh osebnih vozil. Po prvih ugotovitvah ogleda je 56-letni voznik iz okolice Krškega vozil po levi in trčil v osebni avtomobil, v katerem sta bili dve osebi – obe so z reševalnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, kjer so ugotovili, da sta lažje poškodovani. Lažje se je poškodoval tudi povzročitelj. Domnevajo, da je nesreči botrovala stopnja alkoholiziranosti povzročitelja – alkotest je pokazal 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 56-letnika bodo kazensko ovadili za kaznivo dejanje ogrožanje prometa, takoj na kraju pa so mu vzeli vozniško dovoljenje.

V odbojno ograjo na avtocesti

Okoli pol desete ure zvečer pa je 52-letni voznik iz Švice na avtocesti proti Obrežju, v bližini počivališča Čatež, izgubil oblast nad vozilom in trčil v odbojno ograjo. Poškodovanega voznika in sopotnico so odpeljali v splošno bolnišnico Brežice, kjer so ugotovili, da sta lažje poškodovana. Vzrok prometne nesreče naj bi bila neprilagojena vožnja, alkohola pa ni bilo prisotnega.

Prijeli sedem tujcev

Brežiški policisti so v bližini naselja Brezovica na Bizeljskem prijeli državljana Afganistana, v okolici Rigonc pa dva državljana Indije in štiri državljane Irana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

