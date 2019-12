Tamal plac je bil živahen

Druženje je bilo značilno decembrsko. (Foto: M. L.)

V hladnem večeru so se prilegli topli napitki. (Foto: M. L.)

Na stojnicah so bili tudi okraski. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Turistično društvo Kostanjevica na Krki in Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki sta nedavno organizirali druženje pod kostanji na Tamalem plac v kostanjeviškem starem mestnem središču.

»Obarvali bi ga radi z dobrodelnostjo. Zbirali bomo igrače in oblačila za tiste, ki jih nimajo in si jih ne morejo kupiti, kuhali vino, vročo čokolado, čaj in morda še kaj, posredovali bomo naprej praznično okrasje in voščilnice, ki so jih naredili v šoli in še niso našle lastnika, da bi dopolnile šolski sklad,« so pred dogodkom sporočili organizatorji druženja.

Na Tamalem plac se je na to pobudo obeh društev zbralo precej obiskovalcev, ki so imeli priložnost ustaviti se pri kar šestih stojnicah s prigrizki in napitki ter najrazličnejšimi izvirnimi okraski.

M. L.

