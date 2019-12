Boste silvestrovali na prostem?

31.12.2019 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Ponudba druženj na prostem za silvestrovo je pestra tudi na našem koncu države. In ker nam bo, kot kaže, tudi vreme dobro služilo, znajo biti dobro obiskana.

Ponekod so se spomnili tudi na najmlajše in zanje pripravili otroško silvestrovanje. Tako že ob 11. uri otroke vabijo na mestno ploščad v Kočevju na predstavo Snežna vila in obisk dedka Mraza, ob 17. uri pa bo zabava za najmlajše v Sevnici. Na ogled bo predstava Prav posebno darilo, prišel bo tudi dedek Mraz.

Seveda tako v Kočevju kot v Sevnici niso pozabili na vse ostale. Od 22. ure dalje bodo na kočevski mestni ploščadi novo leto lahko pričakovali s Čuki, v Sevnici pa pripravljajo silvestrovanje z ansamblom Roka Žlindre.

Pa kar nadaljujemo v Posavju - silvestrski dnevi v Krškem se na tamkajšnjem Trgu Matije Gubca drevi, ob 19. uri, končujejo s silvestrovanjem s skupino Jukebox, v Brežicah pa bo zbrane od 22. ure v mestnem jedru zabavala Obvezna smer.

Skupino Fortissimo bodo od 21-tih dalje gostili na ribniškem gradu.

Črnomaljci se bodo takrat začeli zbirati pri svojem gradu, rajali bodo s skupino Jackpot. Semičani pa se bodo že tradicionalno odpravili na Silvestrski pohod na Smuk, zbor bo ob 21. uri na Štefanovem trgu. Pohodniki bodo sicer na pot krenili tudi z Oskoršnice in Gabra.

In kako bodo v leto 2020 vstopili Dolenjci? Silvestrovanje pod šotorom z Drugim vagonom in Zidaniškim kvintetom se ob 21. uri začenja v trebanjskem Mestnem parku, z ansamblom Valovi se bodo od 22. ure dalje zabavali na ploščadi pred šmarješko občinsko zgradbo, Novomeščani pa se bodo na Glavnem trgu od 21. ure greli ob zvokih domače zasedbe MRFY in Nuše Derenda.

M. Ž., M. K.