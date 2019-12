Objavili natečaj za bazenski kompleks v Češči vasi

31.12.2019 | 11:45

Foto: B. B., Arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni natečaj za bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega centra Češča vas, ki ga je pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Po vzoru projekta prenove mestnega jedra bo izbor izdelovalca projektne dokumentacije potekal preko dvostopenjskega razpisa, na podlagi katerega bo strokovna komisija predvidoma spomladi izbrala strokovno najprimernejšo rešitev, so pojasnili na občini. Rok za oddajo dokumentacije za prvo stopnjo natečaja je 30. januar.

Kot je zapisano v javnem natečaju želi mestna občina z izgradnjo bazenskega kompleksa zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo občina lahko nadaljevala z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi. Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju.

Na prvi stopnji nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje niso predvidene, na drugi pa prva nagrada znaša 8.200 evrov, druga 6.560 in tretja nagrada 4.920 evrov ter tri priznanja po 2.460 evrov. Skupni znesek nagradnega sklada je 27.060 evrov (vsi zneski so v bruto vrednostih).

M. Ž.