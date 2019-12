Pahor obiskal policiste in vojake, ki varujejo južno mejo

31.12.2019 | 14:00

Predsednik države Borut Pahor na obisku pripadnikov Slovenske vojske. (Foto: Bor Slana / STA)

Na pogovoru s kočevskimi pilicisti in policistkami.

Kočevje, Kočevska Reka - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na zadnji dan leta obiskal policiste in vojake, ki skupaj varujejo južno mejo. Pohvalil je njihovo delovanje na meji in se jim zahvalil za vestno delo in skrb za varnost naših državljank in državljanov, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pahor je najprej obiskal policiste in policistke na Policijski postaji Kočevje. Zahvalil se jim je za profesionalno, predano in uspešno opravljeno delo v iztekajočem se letu, ki je potekalo tudi v sodelovanju s Slovensko vojsko, in so ga predsednik in prisotni ocenili kot vzorno. Kot je dejal, je z obiskom želel prisluhniti njihovim izkušnjam in težavam, na katere so naleteli pri delu in jih lahko rešimo le skupaj in v dialogu. V nadaljevanju se je odkrito pogovarjal s prisotnimi policistkami in policisti, ki so mu predstavili svoje izkušnje in poglede na izzive, s katerimi se vsakodnevno soočajo na južni meji.

V Kočevski Reki je obiskal 56 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki sodelujejo pri varovanju južne meje. V pogovoru jim je predsednik republike izrazil hvaležnost za opravljeno delo v iztekajočem se letu. Kot je dejal, je sijajno, da vojska in policija sodelujeta skladno z njihovimi pristojnostmi. Obisk je nadaljeval s pogovorom, v katerem so poveljujoči in vojaki predstavili svoje vsakodnevne naloge, nekatere novosti letošnjega leta ter izzive, ki zaznamujejo opravljanje njihovih nalog. Poveljnik sil brigadir Milan Žurman je ob tem dejal, da je poleg dvanajstih misij v trinajstih državah pomoč Slovenski policiji najpomembnejša naloga v poveljstvu Slovenske vojske.

Predsednik Pahor je obisk sklenil z novoletnim voščilom in najboljšimi željami za uspešno in varno opravljanje njihovega pomembnega poslanstva tudi v prihodnje.

Ob obisku predsednika republike so bili prisotni tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, državna sekretarka v Ministrstvu za obrambo mag. Nataša Dolenc, načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc in generalna direktorica Policije mag. Tatjana Bobnar, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Bor Slana / STA