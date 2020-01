Za gasilci mirna silvestrska noč

1.1.2020 | 08:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto, Brežice - Sodeč po poročilih regijskih centrov za obveščanje Novo mesto in Brežice je za nami mirna silvestrska noč, seveda kar se posredovanj ob izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja tiče. Ne eni ne drugi jih niso zabeležili. So pa novomeški posredovali pet klicev za nujno medicinsko pomoč, brežiški pa sedem pozivov.

V poročilu ReCo Brežice so pod črto potegnili še statistiko zadnjega meseca in celotnega minulega leta. Tako so na območju Posavja zabeležili 39 izrednih dogodkov, od tega trinajst v občini Brežice, devetnajst v občini Krško, enega v občini Kostanjevica na Krki in šest v občini Sevnica.

V preteklem letu pa so zabeležili 787 izrednih dogodkov, od tega 230 v občini Brežice, 350 v občini Krško, 15 v občini Kostanjevica na Krki in 192 v občini Sevnica.

M. Ž.