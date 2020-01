Cigarete in tobak za zvijanje odslej v enotni embalaži

1.1.2020 | 18:45

Ljubljana - Od danes so v Sloveniji cigarete in tobak za zvijanje na voljo le še v enotni embalaži. To pomeni, da mora imeti embalaža teh izdelkov poleg slikovnih in besedilnih zdravstvenih opozoril tudi predpisano barvo škatlice in obliko zapisa blagovne znamke oziroma vrste cigaret ali tobaka za zvijanje.

Z novim letom se je namreč začel uporabljati del zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je za tobačne izdelke uvedel enotno embalažo. Tako bo videz zavojčkov različnih tržnih znamk bo poenoten, vsi bodo v standardiziranih barvah in na njih ne bo logotipov, barv, podob, promocijskih sporočil ali kakršnihkoli drugih oznak značilnosti izdelka. Odstranjeni bodo okrasje, sijaj in zavajajoči elementi na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje, so orisali na ministrstvu za zdravje.

»Z uvedbo enotne embalaže, sporočamo, da gre za izdelke, ki niso nekaj vsakdanjega in sprejemljivega. Pred zavajajočim vplivom trženja in oglaševanja s pomočjo embalaže pa želimo še posebej zaščititi otroke in mlade,« so poudarili.

Dodali so, da številne raziskave kažejo, da enotna embalaža zmanjša privlačnost tobačnih izdelkov predvsem med otroci in mladostniki, prepreči oglaševanje in promocijo tobačnih izdelkov s pomočjo embalaže. Zmanjšajo se možnosti za zavajanje potrošnikov z uporabo različnih oznak, barv in materialov na embalaži tobačnih izdelkov in s tem napačno zaznavanje, da so določeni izdelki manj škodljivi. Poveča pa se vidnost in učinkovitost zdravstvenih opozoril na embalaži in s tem zmanjša obseg začetkov kajenja, spodbudi opuščanje kajenja in prepreči ponoven začetek kajenja med nekdanjimi kadilci, so navedli.

»V Sloveniji je tobak vodilni preprečljivi dejavnik tveganja za prezgodnjo smrt. Pljučni rak je skoraj v 90 odt. posledica kajenja. V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, umre več kot 3.000 prebivalcev,« so opozorili.

Na ministrstvu za zdravje so še pridali, da je enotna embalaža učinkovit ukrep nadzora nad tobakom, ki prispeva k znižanju deleža kadilcev, s katerim se Slovenija pridružuje najnaprednejšim državam v svetu na tem področju, kot so Avstralija, Francija, Velika Britanija, Irska in Norveška.

M. Ž.