Za volanom 11-letni otrok, oče sopotnik

1.1.2020 | 10:15

Foto: Arhiv DL

Policisti so včeraj obravnavali štiri prometne nesreče z materialno škodo. V Novem mestu so trem voznikom zasegli avtomobile, ker so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Med njimi tudi 11-letnemu otroku, ki je vozil osebni avtomobil, ki mu je registracija potekla pred štirinajstimi dnevi, plačilni nalog bodo napisali njegovemu očetu, ki je bil sopotnik v vozilu, okrajno sodišče pa obvestili o več kršitvah zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih in zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Otroka na vožnji so policisti sicer ustavili na eni od intervencij zaradi prijave kršitve javnega reda in miru.

Več prijav streljanja

Zaradi kršitev javnega reda in miru na javnem kraju so policisti posredovali sedemkrat, v zasebnem prostoru pa dvakrat. Obravnavali so še devet drugih dogodkov iz področja javnega reda. Zaradi kršitev (prepiri, pretepi, nedostojno vedenje na javnem kraju in do policistov ipd.) so napisali sedem plačilnih nalogov, dve osebi, ki sta v Novem mestu pijani nadaljevali s kršitvijo in se nista pomirili, so pridržali.

Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so včeraj obravnavali več prijav streljanja. V nekaj primerih je bilo ugotovljeno, da gre po vsej verjetnosti za uporabo pirotehnike, so pa v dveh naseljih v okolici Novega mesta in v naselju v okolici Metlike zaradi hitre intervencije še našli in zasegli tulce vojaškega streliva, preden so jih uspeli osumljenci pospraviti.

Na Kuzarjevem kalu je krogla neznanega kalibra priletela v žleb stanovanjske hiše, poškodovan ni bil nihče. Policisti so ob dveh zjutraj na novega leta dan kot nujno preiskovalno dejanje opravili hišno preiskavo v Brezju, kjer naj bi se skrival osumljenec z orožjem. Zaradi streljanja in suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti obravnavajo 31-letnika iz okolice Novega mesta in 38-letnika iz okolice Metlike. Policijska preiskava še poteka.

V požaru za več deset tisoč evrov škode

Nekaj pred tretjo uro včeraj popoldne je zagorelo v stanovanjski hiši v Metliki. Gasilci so požar hitro omejili in pogasili, po prvih ugotovitvah je zagorelo ob peči na drva. Požar je v stanovanjski hiši povzročil za več kot deset tisoč evrov škode. V času požara je bila v hiši 50-letnica, ki jo je zaradi opeklin po obrazu in vdihovanja dima ekipa nujne medicinske pomoči oskrbela na kraju, nato v zdravstvenem domu Metlika, od koder je bila s helikopterjem Slovenske vojske odpeljana v UKC Ljubljana zaradi suma hudih poškodb dihal. Iz hiše so gasilci prinesli še 77-letno stanovalko, ki pa ni bila poškodovana. Tujo krivdo so po prvih ugotovitvah ogleda izključili, do ogrožanja drugih objektov pa ni prišlo.

Ostali brez 250 kilogramov mesa

V Šentjerneju so včeraj zjutraj poklicali policiste, ker so ugotovili, da so jim ponoči iz prostorov odnesli 250 kilogramov mesa in nekaj pijače. Podjetje so oškodovali za okoli dva tisoč evrov škode.

Ob ovna, tri breje ovce in jagnje

Policiste so klicali v Rakovnik pri Birčni vasi, kjer so popoldne ugotovili, da so jim iz pašnika ukradli ovna, tri breje ovce in jagnje. Lastnika so oškodovali za nekaj sto evrov.

Vlomili v hišo

V dnevu ali dveh pred novim letom so neznanci vlomili v stanovanjsko hiši v naselju Kvasica. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled, so neznanci na silo vstopili v objekt, pregledali notranjost, kot kaže pa ničesar odnesli. Kljub vsemu so lastnikom naredili za več kot tisoč evrov škode.

S ceste zletela 41-letnica

Izven Semiča je s ceste zletela 41-letna voznica iz območja Ljubljane. Voznico so opazili okoli pol desete ure dopoldne, ko je nekaj časa vozila v napačni smeri po avtocesti v bližini počivališča Dul, že prej pa tudi na območju višnjegorskega klanca. Ko je zapeljala iz avtoceste se je za njo izgubila vsaka sled, dokler je niso opazili v Metliki, kako vijuga po cesti in za lokalne ceste vozi s povsem neprimerno hitrostjo. Na znake policistov se ni ustavila in z vožnjo nadaljevala proti Semiču, kjer je zletela s ceste dober kilometer pred pripravljeno policijsko blokado za prisilno ustavljanje. Voznica se v nesreči ni poškodovala. Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov so ji napisali plačilni nalog. Po končanem postopku so za njo poskrbeli zdravstveni delavci.

Črnogorec v kombiju prevažal 18 tujcev

Brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so včeraj nekaj pred četrto uro popoldne na Čatežu ob Savi ustavili kombinirano vozilo, ki ga je vozil 37-letni državljan Črne gore. V postopku so ugotovili, da ima v kombiju 18 tujcev, domnevno državljanov Irana in Iraka. Prijetje so opravili v sodelovanju s hrvaškimi policisti, ki so opozorili na sumljivo vozilo. Vsem so odvzeli prostost, postopki s tujci pa še niso zaključeni.

M. Ž.