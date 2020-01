Preko 22 milijonov ogledov; Novomeška občina po številu neprofitnih stanovanj na repu; Mencinger označil župana za sleparja

2.1.2020 | 16:45

Novo mesto - Pred vami je prva številka Dolenjskega lista v letu 2020, ki bo tudi ta teden zavoljo praznikov izšla v petek. V dneh pred in po novem letu na vseh koncih in krajih vlečejo črto pod preteklo leto ter se ozirajo po dogodkih, ki so ga zaznamovali v lokalnem okolju in po svetu. Tudi v vašem najboljšem časopisnem prijatelju smo vzeli leto 2019 pod drobnogled in pripravili pregled dogodkov, prav tako tudi prebiranje naših dveh spletnih strani – dolenjskilist.si in lokalno.si.

Z veseljem ugotavljamo, da jima ste bralci ostali zvesti tudi v lanskem letu. Obisk portalov raste, do 30. decembra lani je bilo število ogledov skoraj 22 milijonov 140 tisoč. Novice iz kronike so še vedno v ospredju na dolenjskilist.si, na lokalno.si pa znani Slovenci in Slovenke. Kaj in kdo je vzbudil največ vašega zanimanja, v prvi tiskani izdaji letošnjega Dolenjca.

Ste vedeli, da je Mestna občina Novo mesto po številu neprofitnih stanovanj na repu večjih občin. Župan Gregor Macedoni napoveduje številne nove gradnje, med njimi tudi neprofitnih in oskrbovanih stanovanj. Koliko, kje in kdaj, smo iskali odgovore.

V občini Šentrupert je v tem mandatu res vroče. Med drugim tudi ni videti konca težav, povezanih s prenovo zunanjih šolskih igrišč. Občina je sicer v izogib nadaljnjim sodnim stroškom ponudila poravnavo, a ravnatelj se ne strinja, tudi izvajalec del je napovedal tožbo proti županu. Zakaj je predsednik upravnega odbora podjetja Lesnina MG Oprema Boštjan Mencinger, označil župana Andreja Martina Kostelca za sleparja in prevaranta, preberite v novi številki Dolenjskega lista.

Pa obilo sreče in zdravja v letu 2020 vam želimo!