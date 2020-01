Delo ju v pokoju drži pokonci

2.1.2020 | 11:30

Zalka in Vinko Kukman se pri pletenju košaric odlično dopolnjujeta. (Foto: M. B. J.)

Kanižarica - Vinka Kukmana iz Kanižarice številni, tudi naši bralci, poznajo po izvrstnih fotografijah. Veliko jih je naredil na potepih po naravi, še posebej so mu ljubi detajli, s katerimi trka tudi na vest in zavest ljudi, saj v fotografski aparat v naravi ujame marsikaj, kar tja ne sodi. S tem prispeva k varstvu narave, saj je s svojimi fotografijami marsikoga ozavestil, da je opazil marsikaj, na kar sicer ne bi bil pozoren, in je začel gledati na svet okrog sebe z drugačnimi očmi.

Zaradi tega je Vinko letos spomladi prejel ekološko priznanje brezo, ki jo v črnomaljski občini podeljujejo ob svetovnem dnevu Zemlje. Malo manj je širši javnosti poznano, s čim vsem se z ženo Zalko ukvarjata doma. Izdelujeta namreč izdelke iz naravnih materialov in se s tem borita proti plastiki. »Tretje leto pleteva košarice za kruh in druge predmete, ki jih postavimo na mizo, za copate, koške. Ti izdelki so iz kuhanih ali surovih bek, torej vrbovih vejic. Izdelujeva jih tretje leto, noben pa ni pletel že prej. Sva samouka, nekdanji sodelavec mi je pokazal le osnove. Prvi košarici za kruh sva dala hčerkama, po enem letu pa so se nama zdeli prvi izdelki grdi, ker sva že toliko napredovala,« pravi Vinko.

Z Zalko se pri delu odlično dopolnjujeta. Vinko v delavnici iz vezane plošče izreže dno za košarico, žena v kuhinji v les vžge motiv, nato Vinko v delavnici zvrta luknjice in vstavi stebričke. Žena v kuhinji splete obod, ki se nekaj časa suši, nato pa Vinko košarico dokončno obdela. Material res nabereta v naravi, a vsaka beka ima lastnika. Vendar je Kukman dogovorjen z znancem, da sme obrezati njegove beke.

»Delava za dušo. Še nobene košarice nisva prodala. Osrečuje naju, če so tisti, ki cenijo ročno delo iz naravnih materialov, veseli darila. Delo pa naju v pokoju tudi drži pokonci. Košare za copate sva med drugim podarila vsem sosedom, a so v marsikateri košari domovanje našle mačke. Večkrat svoje izdelke donirava tudi za srečelove,« pove Zalka.

A košarice niso njuni edini izdelki. Vinko je naredil tudi velike lesene domine in jih podaril nekaj vrtcem in šolam. Zalka pa izdeluje ogrlice iz papirja, šiva torbe iz ostankov materiala iz proizvodnje, riše na okrasne lončke in steklo. Včasih se je ukvarjala še z mnogimi drugimi ročnimi deli, za katera pa je v glavnem čas pozimi.

Članek je bil objavljen v 51. številki Dolenjskega lista z dne 19. december.

M. Bezek Jakše