Proračun sprejet, amandmaji svetnikov brez podpore

2.1.2020 | 10:20

Šmarješki občinski svetniki so na zadnji lanski seji sprejeli proračun za leto 2020.

Z desne proti levi: Aleksander Pavlič in Branko Zoran

Del zaposlenih v občinski upravi na seji.

Šmarješke Toplice - Po javni razpravi o proračunu za leto 2020 je občinski svet na zadnji seji v lanskem letu decembra sprejel predlog proračuna, v katerem številke ostajajo enake. Prihodki so predvideni v višini 4 milijone 455 tisoč evrov, odhodki pa bodo znašali 5 milijonov 690 tisoč evrov, kar pomeni, da se bo razlika, ki kaže na investicijsko naravnanost proračuna, pokrivala iz prihodkov iz preteklih let.

»Tako z novim letom ne bo začasnega financiranja občine, kot se je zgodilo lani, ko smo proračun sprejeli šele 24. maja,« je bil po sprejetju zadovoljen dejal župan Marjan Hribar. Šest svetnikov je proračun podprlo, dva sta bila proti, eden se je vzdržal.

Zainteresirana javnost v času javne razprave ni podala pripomb, sta pa tri amandmaje vložila dva svetnika: Aleksander Pavlič in Branko Zoran, a niso dobili podpore. 95 tisoč evrov bi namenila več za nakup zemljišč v Klevevžu na območju naravne vrednote, dodatnih 645 tisoč evrov za izvedbo kanalizacije v Dolenjem Kronovem ter tisočaka za vodovod Vinji Vrh visoka cona. Župan Hribar, ki je njune amandmaje razumel kot populistične, je delno ugodil le slednjemu, in kot novo postavko sam predlagal tisoč evrov začetek priprave dokumentacije za investicijo vodovod Vinji vrh visoka cona. Hribar je v svojem amandmaju več denarja namenil kmetijskemu gospodarstvu, kjer so subvencije povečali za 4.300 evrov.

V Odboru za proračun in finance, ki je proračunu dal pozitivno mnenje, so amandmajem dali negativno stališče. Kot je povedal njegov predsednik Tone Bobič, »ker ne predstavljajo izboljšanje proračuna, onemogočili bi že začete načrtovane investicije in razvojne projekte občine.«

Predlog proračuna za 2020 ni obravnaval NO občine, o čemer je župana pobaral Branko Zoran. »Za to ni nobene potrebe,« je dejal Hribar.

Besedilo in foto: L. Markelj

