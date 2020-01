Jože ima star denar iz 56 držav z vseh celin sveta

2.1.2020 | 19:00

Jože Grubar iz Gorenjega Vrhpolja že 36 let zbira star denar.

Obiskovalci razstave so bili navdušeni.

Prvi dolar in prva denarnica

Šentjernej - Jože Grubar iz Gorenjega Vrhpolja je strasten zbiratelj starega denarja in premore ga že lepo zbirko, na katero je lahko upravičeno ponosen.

Ima okrog šesto različnih kovancev in 160 različnih bankovcev iz 56 držav iz vseh celin sveta: največ iz Evrope, pa iz Afrike, Amerike, Avstralije, Azije itd. Star denar ima lepo arhiviran in dokumentiran v albumih, ki jih vsako leto pridno dopolnjuje.

Da zbira star denar, vedo predvsem njegovi prijatelji in znanci, saj je Jože svoj hobi do sedaj razkril le vaščanom oz. članom Turističnega društva Vrhpolje, ko je nekoč pripravil razstavo na enem od njihovih tradicionalnih piknikov. Nedavno pa je svojo numizmatično zbirko širšemu občinstvu pokazal na prvi samostojni razstavi v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju ter požel čestitke in občudovanje. Za popestril je poskrbel harmonikar Tone Grubar.

Grubar se z zbiranjem starega denarja ukvarja že 36 let. Kot otrok je začel z značkami in ima še sedaj shranjeno vso osnovnošolsko zbirko, nad denarjem pa se je navdušil med služenjem vojske v Mariboru leta 1980, ko si je sam sešil usnjeno denarnico. Še danes jo hrani. V tistih letih so nekateri njegovi kolegi odšli služit denar z delom na ladji in leta 1984 mu je eden od njih prinesel prvi ameriški dolar. Tako se je začelo.

Kamor je šel na potovanje, nikoli ni domov prišel brez denarja tujih valut, darovali pa so mu ga tudi mnogi sorodniki, znanci, prijatelji.. Poleg prvega ameriškega dolarja ima zanj posebno vrednost avstralski dolar Koželjeve mame, ki mu ga je darovala, ko je tja odpotovala k sestri. Kupuje tudi spominske kovance, ki jih izdaja naša država ob posebnih priložnostih in premore že lepo zbirko. Jože, ki star denar zbira le ljubiteljsko in ni član nobenega društva, bo s svojim hobijem nadaljeval. Pri tem ga k sreči podpira družina.

Več o hobiju Jožeta Grubar, ki ima doma tudi pravo zbirko starega mizarskega orodja, in je gasilec z dušo in srcem, pa si preberite v jutrišnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

