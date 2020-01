Kegljači bodo tekmovali za veliko nagrado

2.1.2020 | 13:00

Zmagovalec kvalifikacij Marijan Papić (drugi z leve), družbo pa mu delajo Igor Vesel, KD Vodnjak (prvi z leve), Andreya Alpeza, ŽKK Zaprešić in Srečko Roguljić, KK Brežice. (Foto: OTS DBK)

Novo mesto - Ob izteku preteklega leta, dne 30.12.2019, so se zaključile kvalifikacije 2. kegljaškega turnirja za veliko nagrado Kegljaškega društva Vodnjak Novo mesto z mednarodno udeležbo za člane in članice ter rekreativce in rekreativke posamezno v disciplini 1 x 120 lučajev mešano. Tekmovanja se je udeležilo 73 tekmovalcev in 23 tekmovalk ter 57 rekreativcev in 15 rekreativk. Ker je bilo v skladu s propozicijami možno tekmovati večkrat, so zabeležili skupaj kar 275 nastopov.

V finale članov in članic, ki bo v soboto, 4. januarja, je med njimi tudi sedem Novomeščanov in sicer dva člana KD Vodnjak, tri članice KD Vodnjak in dve članici KD Krka, ki so dosegli naslednje rezultate:

* Renata Korelc, 1. mesto (554 podrtih kegljev),

* Martina Horvat, 2. mesto (552 podrtih kegljev),

* Alenka Miklavčič, 3. mesto (546 podrtih kegljev),

* Branko Novak, 5. mesto (599 podrtih kegljev),

* Milka Dular, 5. mesto (537 podrtih kegljev),

* Tine Jerman, 7. mesto (586 podrtih kegljev),

* Sonja Pavlič, 8. mesto (531 podrtih kegljev).

Med člani je sicer najboljši rezultat dosegel član KK Brežice Marijan Papić s 614 podrtimi keglji, »magično« mejo 600 podrtih kegljev pa so presegli še Mark Bortek, KK Taborska jama (607), Jure Mejač, KK Ljubelj (605) in Miroslav Šegina, KK Kupa Ozalj (602).

Med rekreativci in rekreativkami so prva tri mesta dosegli:

1. Sebastijan Turk, KD Vodnjak (562 podrtih kegljev)

2. Anton Jalovec, KK Kočevje (558 podrtih kegljev)

3. Jaka Ivanič, KD Vodnjak (553 podrtih kegljev)

1. Ema Zajc, DU Tržič (523 podrtih kegljev)

2. Bojanka Lipar, DU Mali Slatnik (488 podrtih kegljev)

3. Slavka Barbo, DU Mali Slatnik (485 podrtih kegljev)

Kot sporoča predsednik OTS DBK Igor Vesel, so poleg 2. Kegljaškega turnirja prizadevni člani KD Vodnjak v istem obdobju izvedli še tekmovanje v disciplini 30 lučajev v polno, ki se ga je udeležilo 55 kegljačic in kegljačev, izvedenih pa je bilo 125 nastopov. Prvo in drugo mesto sta zasedla člana KD Vodnjak Sebastjan Virant (204) in Igor Vesel (203), tretja pa je bila Silva Zupančič iz KK Trebnje s 199

podrtimi keglji. Sicer pa je mejo 200 podrtih kegljev Igor Vesel presegel dvakrat (203 in 201) in je hkrati tudi edini, ki je v kvalifikacijah 2. Kegljaškega turnirja v disciplini 120 lučejev mešano v metih na polno presegel mejo 400 z dosežkom 409 podrtih kegljev.

L. M.