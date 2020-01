V Gorenjem Maharovcu se dela

3.1.2020 | 08:20

Dela v Maharovcu so se začela konec lanskega leta, po koncu bo varnost tu veliko večja.

Gorenji Maharovec - V Maharovcu se je nedavno pričela izvajati dolgo načrtovana investicija – gradnja avtobusnih postajališč, pločnika ter nove ceste proti Dolenjem Maharovcu.

Na to so krajani Gorenjega Maharovca že leta opozarjali občino Šentjernej in vse odgovorne, saj so se bali za varnost zlasti otrok, ki so hodili tja do avtobusnega postajališča, kjer so ob zelo prometni državni cesti, kjer so avtomobili švigali tudi krepko preko dovoljenih 90 kilometrov na uro, vstopali na šolski avtobus dobesedno na cesti.

Naložba obsega gradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč, pločnikov, javne razsvetljave, zavijalnih pasov, otokov za umirjanje prometa ter nov priključek proti Dolenjem Maharovcu - šlo bo za pravokotno priključevanje na regionalno cesto, uvoz proti gostilni Turk je že izveden po tem projektu.

Janez Hrovat

Kot pojasnjuje Janez Hrovat iz občinske uprave občine Šentjernej, večina investicije, ki jo dela izbrani izvajalec del, to je novomeško podjetje CGP, poteka po državni cesti, zato je nosilec projekta Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Občina je sofinancer za lokalno cesto. Vrednost investicije po javnem naročilu znaša dobrih 532 tisoč evrov z DDV, od česar občina plača dobrih 112.600 evrov. Poleg deleža v gradbenih delih je občina plačala vso projektno dokumentacijo, dolžna pa je odkupiti še vsa zemljišča, uporabljena za gradnjo -to bo predvidoma stalo 9.600 evrov.

Projekt naložbe v Gorenjem Maharovcu, ki pomeni predvsem večjo varnost za uporabnike cest, ima kar dolgo zgodovino. Prvo projektiranje se je pričelo že v letu 2006, v letu 2011 je občina na DRSI predala prvi projekt s kapacitetno študijo in dimenzioniranjem križišča , kar je bil strošek občine (16 tisoč evrov), v letu 2017 je bil izdelan PZI projekt (povzet po projektu iz leta 2011 in je stal dobrih 18 tisočakov, v letu 2018 pa je občina plačala še recenzijo projekta v višini 2.879 evrov.

»Glede na obseg del in končno korist smo lahko zadovoljni tudi z višino porabljenih sredstev, saj večji del naložbe financira država,« pravi Hrovat in doda, da je po pogodbi rok za izvedbo del 150 dni. Zaključek investicije tako pričakujejo v letošnjih pomladanskih mesecih 2020.

Besedilo in foto: Markelj

Galerija