Gorele saje

3.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.08 uri so v Podgradu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik ter s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico.

Ob 15.07 so tudi v Malih Laščah, občina Velike Lašče, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velike Lašče so varovali objekt , dokler saje niso dogorele, in ga preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Gmotna škoda ni nastala.

Avto se je prevrnil

Ob 19.27 se je pri Blatnem, občina Brežice, prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali in odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Zgorel zabojnik

2. 1. 2020 ob 20.04 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. Požar, ki je zabojnik uničil, so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Oživljali so ga gasilci

Ob 13.19 je na Magdalenski gori, občina Grosuplje, nenadno obolel občan. Gasilci PGD Šmarje-Sap so obolelega oživljali in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ljubljana so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽABJEK, TP MALI VIDEM, TP DOLGA NJIVA, TP VELIKI VIDEM, TP ŠENTLOVRENC, TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP VRHOVO, TP MEDVEDJEK, TP MARTINJA VAS in TP MAČJI DOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.