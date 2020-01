Z zbiranjem računov do denarja, električnega kolesa in skiroja

3.1.2020 | 09:30

Vir: FURS

Ljubljana - Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) nagradno igro zbiranja računov »Vklopi razum, zahtevaj račun!« nadaljujejo tudi letos. Žrebanja bodo še vedno štirikrat letno na vsake tri mesece, nespremenjene ostajajo tudi nagrade: ob glavni nagradi v višini 25.000 evrov v vsakem žrebanju še po tri električna kolesa in električni skiroji.

Namen nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun bo še naprej spodbujanje potrošnikov, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune, pravijo na Fursu. Sodelovati bo mogoče tako kot doslej prek mobilne ali spletne aplikacije.

V žrebanje se je mogoče uvrstiti z zbiranjem računov različnih izdajateljev (za 10 računov različnih izdajateljev pridobijo eno srečko), ter z elektronskim poslovanjem s Fursom (srečka se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnosti na spletnem portalu eDavki oz. mobilni aplikaciji eDavki.

Potrošniki bodo lahko sodelovali v žrebu za nagrade, če bodo še naprej zbirali račune različnih izdajateljev (za 10 računov različnih izdajatelje bodo pridobili 1 srečko), z zbiranjem računov mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, kot tudi taksistov, vedeževalcev, frizerjev, odvetnikov, zobozdravnikov, veterinarjev, avtošol in podobnih ponudnikov, srečko pa bodo lahko pridobili tudi davčni zavezanci (fizične osebe), ki bodo s Finančno upravo RS poslovali elektronsko preko spletnega ali mobilnega portala eDavki.

Nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe, bo potekala od 1. januarja so 31. decembra, in sicer v štirih zaporednih krogih: 1. krog od 1. januarja do vključno 31. marca, 2. krog od 1. aprila do vključno 30. junija, 3. krog od 1. julija do vključno 30. septembra in 4. krog od 1. oktobra do vključno 31. decembra.

M. Ž.