Dializini center: Sosedje vsak po svoje do njega

3.1.2020 | 12:00

Kočevje, Ribnica - Tako kot na Kočevskem si tudi na Ribniškem prizadevajo, da bi le dobili dializni center. Potrebe so namreč že dlje časa znane, ne le kar zadeva bolnike iz kočevske in ribniške občine, ampak tudi vse od Kolpe do Blok na eni in Dobrepolja na drugi strani.

Na omenjenem območju naj bi bilo skupno približno 30 bolnikov, ki jih koncesionar prevaža do UKC Ljubljana. Ta razdalja znaša od Osilnice, reci in piši, sto kilometrov v eno smer. Od doma odidejo zgodaj zjutraj in se utrujeni vrnejo po drugi ali tretji uri popoldan. Nekateri so takšne pomoči potrebni vsak drugi dan. »To je težko zdržati. Poglejte me, sem kot živi mrlič, utrujen od bolezni, še bolj pa od vožnje in čakanja. Če bi imeli uslugo pri nas, bi mi v marsičem prikrajšali trpljenje,« so besede vsega vajenega bolnika iz Kočevja, ki je na dializni aparat priklopljen že dve desetletji.

Da bi skušali pomagati bolnikom, so začeli v Ribnici leta 2011 z ministrstvom za zdravje pripravljati načrt zasebno-javnega partnerstva za zgraditev dializnega centra v tamkajšnjem zdravstvenem domu. A se ni izšlo, saj z manj kot 30 bolniki center ne bi bil rentabilen, ministrstvo pa ga ni uvrstilo med prednostne in gradnje ni bilo. Od takrat so na občinski ravni večkrat govorili, kako potrebna je pridobitev dializnega centra, a se je vse ustavilo pri denarju. Tako bo tudi v prihodnje, je sporočilo ribniškega župana Sama Pogorelca, ki je pred dnevi dobil vsebinsko podporo, a več od tega ne. S približno enakim iztržkom je zapustil tudi prostor ministrstva za zdravje. Država za infrastrukturo tega projekta ne more zagotoviti denarja, kader naj bi. A po naših podatkih Ribničani puške v koruzo še niso vrgli.

So bližje temu centru v Kočevju? Njihova prizadevanja trajajo dve leti in zdi se, da so (vsaj za zdaj) bolj konkretna. Občina je stavbo Zavoda RS za blagovne rezerve na Roški cesti, lučaj od zdravstvenega doma, odkupila za 460 tisoč evrov z namenom v njej vzpostaviti dializni center in specialistične ambulante, del stavbe pa bo namenjen centroma za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov.

Po podpisu pogodbe za nakup stavbe je bil na občinski spletni strani objavljen razpis za najemnika prostorov. Spodletel je, saj se je prijavil le en ponudnik s prenizko ponujeno ceno za najemnino. Razpis so ponovili, 20. januarja pa bo znano, ali bodo dobili izvajalca dialize.

