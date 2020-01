Želijo povezati mlade občinske štipendiste

3.1.2020 | 14:15

Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - V konferenčni dvorani Komunale Sevnica so pred novim letom gostili štipendiste Občine Sevnica v željo med seboj povezati mlade, ki so vključeni v programe občinskega štipendiranja.

Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih sklopih: za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leto 2019/2020 je skupno podelila 22 štipendij, od tega dve štipendiji bodočima prevzemnikoma kmetij, 15 štipendij srednješolcem, ki so se odločili izobraževati za enega izmed deficitarnih poklicev, ter pet štipendij dijakom in študentom s področja kulture, so sporočili iz občine Sevnica.

Štipendije za nadarjene študente s področja kulture občina podeljuje od leta 2008 v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, ki tehnično izpelje razpis. Od prvega razpisa do danes so podelili devet štipendij posameznikom in posameznicam, ki so svoje šolanje nadaljevali v Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.

»Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom kmetij, to je dijakom oziroma študentom kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje,« so pojasnili na občini in dodali, da jih podeljujejo že več kot 25 let, žal pa število štipendistov s tega področja upada.

S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za deficitarne poklice pa želijo zagotoviti ustrezen kader na trgu dela na svojem območju glede na povpraševanje delodajalcev in s tem omogočiti tako boljši gospodarski razvoj kot večjo zaposljivost mladih.

Zbrane mlade je nagovoril župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da Občina Sevnica želi slediti potrebam mladih, saj bodo prav mladi čez nekaj let aktivno gradili lokalno skupnost. Sprejeta strategija za mlade v občini Sevnica in tovrstni sprejemi so korak naprej k boljši povezanosti mladih med seboj in z občino kot eno izmed krovnih javnih institucij v domačem okolju, so še dodali.

M. Ž.