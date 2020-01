Razgrajali po benciskem servisu; Izmislil si je, da ga z nožem napada žena



3.1.2020 | 16:00

Foto: Arhiv DL

Policisti so 1. in 2. januarja obravnavali 73 interventnih dogodkov, na številko policije 113 pa skupaj sprejeli 262 klicev. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti desetkrat posredovali na javnem kraju in trikrat v zasebnem prostoru.

Na novega leta dan so zjutraj krški policisti posredovali na bencinskem servisu, od koder so na pomoč klicali že pred sedmo uro. Na bencinski servis je prišlo pet moških, ki je kršilo javni red in mir, si hoteli sami postreči pijačo in se obnašali vsiljivo do zaposlenih, za nameček pa so še udarili 21-letnega prodajalca, ki jim očitno ni bil pogodu. Za prodajalca so poskrbeli na urgenci, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan. Policisti bodo za osumljene napisali kazensko ovadbo, nekaterim pa napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru.

Na Otočcu so včeraj popoldne napisali plačilni nalog prijavitelju, ki je lažno prijavil kršitev javnega reda in miru. Izmislil si je, da ga pretepa in z nožem napad žena. Žena in otroci pa so policistom na kraju povedali popolnoma drugačno zgodbo kot jo je prijavitelj na številki policije 113. Zvečer so taistega zaradi vpitja, prepiranja, razbijanja in groženj ter nadaljevanja prekrška v pijanem stanju policisti vklenili in ga odpeljali v pridržanje.

Z glavo butal v stene marice

V sredo popoldne so policisti posredovali v okolici Rake. Tam je 30-letnik pod očitnim vplivom alkohola kršil javni red in mir. Pomiriti se ni hotel in ker ni šlo drugače, so mu nadeli lisice in ga odpeljali v pridržanje. Med vožnjo z marico je z glavo butal v stene vozila, se poškodoval, a kljub temu po zdravniškem pregledu ostal v pridržanju do iztreznitve.

Tatovi nikoli ne počivajo

Novomeški policisti so si ogledali kraj vloma v hišo v Novem mestu. Lastniki so zvečer ugotovili, da so neznanci iz torka na sredo na silo vstopili v hišo, pregledali vse prostore, pobrali denar in zlatnino ter še nekaj drugih vrednejših predmetov in lastnikom naredili za nekaj tisoč evrov škode.

Včeraj popoldne so vlomili v nenaseljeno hišo v Gorenji Gomili. Odnesli niso ničesar, lastnikom pa kljub temu naredili za nekaj deset evrov škode.

Sinoči so pod drobnogled vzeli še vlom v trgovino v Srebrničah. Po prvih ugotovitvah so neznanci na silo vstopili v prostor in donesli dve kosilnici na nitko. Skupaj so naredili za okoli tisoč evrov škode.

V polovici nesreč povozili divjad

Policisti so obravnavali deset prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bila polovica povezana s povoženo divjadjo.

V Zagradu so policisti v četrtek popoldne zasegli traktor, ki ga je vozil lastnik brez vozniškega izpita.

Sirijca iskali nemški policisti

Na mejnem prehodu Vinica so včeraj popoldne odvzeli prostost 43-letnemu Sirijcu, saj so v postopku mejne kontrole ugotovili, da je zanj razpisan nalog za prijetje in privedbo, iščejo ga nemški policisti. Odpeljali so ga na zaslišanje k preiskovalni sodnici.

Prijeli 13 tujcev

Brežiški policisti pa so v sredo in včeraj na območju od Rigonc do Brežic prijeli šest tujcev, ki so državno mejo prestopili izven mejnega prehoda: šlo naj bi za državljane Maroka, Zahodne Sahare, Tunizije, Afganistana.

Novomeški policisti so včeraj okolici Brezja prijeli štiri državljane Maroka. Še enega so zvečer prijeli v Metliki, še dva pa v okolici Dolenjcev tik pred polnočjo.

M. Ž.