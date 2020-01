V novomeški porodnišnici je bila prva Milica

3.1.2020 | 18:45

Presrečna družinica Sukur je dobila najlepše novoletno darilo.

Milica se je rodila 2. januarja.

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so na prvi otroški jok letošnjega leta morali počakati do 2. januarja. Ob 13.53 je s prihodkom na svet mamico Jeleno in očka Želimirja Sukorja iz Novega mesta razveselila Milica. Že ob rojstvu je bila prava korenjakinja, saj je merila 54 centimetrov in tehtala 3970 gramov.

Široki nasmehi na obrazih Jelene in Želimirja ter Simone, ki je razneženo opazovala in nežno božala mlajšo sestrico, so ob našem današnjem obisku pričali o veliki sreči in najlepšem novoletnem darilu, ki bi si ga sploh lahko zaželeli. Jelena je sicer rok imela že 23. decembra, a je, kot je dejal Želimir, njuna druga deklica počakala začetek novega leta. Nosečnost je minila brez vseh težav, tudi porod je bil hiter, trajal je uro in pol. Pri njem je bil tudi srečni očka. »To je tako lepa izkušnja, da se je ne da opisati z besedami. Dogodek, ki ga nikoli ne bom pozabil,« je ganjeno orisal.

Simona, ki obiskuje 2. razred osnovne šole Drska, komaj čaka, da prideta mamica in sestrica domov, kjer je že nekaj časa vse pripravljeno na prihod novega družinskega člana. Sicer sta Jelena in Želimir iz Banja Luke, on je tukaj pet let, novopečena mamica pa dve. Oba sta v Novem mestu našla zaposlitev, ljubeč dom pa so si uredili v soseski na Drski.

V novomeški porodnišnici so lani imeli 1317 porodov (leto prej 1284), od tega 13-krat dvojčke. Rodilo se je 1330 otrok, in sicer 637 deklic in 693 dečkov.

Besedilo in foto: M. Ž.

Galerija