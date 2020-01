Z avtom obstal na tirih

Sinoči nekaj po 19. uri je na relaciji Blanca – Sevnica osebno vozilo na železniškem prehodu zdrsnilo in obstalo na železniških tirih. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s pomočjo vitle izvlekli vozilo, pomagali policiji in vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Dežurni iz ReCO Brežice še poročajo, da je ob 18.28 v naselju Podulce (občina Krško) zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Raka so nadzorovali požar, v prisotnosti dimnikarja dimnik očistili in okolico dimnika pregledali s termo kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Raka.

Podoben primer so skoraj ob istem času imeli v dežurnem centru v Novem mestu. Ob 18.36 so v naselju Mali Nerajec (občina Črnomelj) prav tako zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so nadzorovali njihovo izgorevanje, očistili dimnik in odsvetovali nadaljnje kurjenje do pregleda dimnikarja.

