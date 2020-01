Po novoletnem počitku proti Crveni zvezdi

4.1.2020 | 17:15

Z oktobrske tekme v novomeški dvorani Leona Štuklja. Bodo lahko krkaši v ponedeljek ponovili uspeh tudi v Beogradu? (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji se bodo v 14. krogu Lige ABA v ponedeljek ob 17. uri v Beogradu pomerili z evroligaško Crveno zvezdo.

Beograjčani imajo v letošnji ABA ligi že pet porazov in so šele na 7. mestu na lestvici. Krkaši, za katere v nadaljevanju sezone ne bo več igral Petar Rakičević, ki odhaja v Litvo, pa so jih jeseni doma premagali z 79:77.

Domači trener Vladimir Anzulović je pred tekmo povedal: »Crvena zvezda je v položaju, v katerem mora nujno zmagati. Kar se nas tiče, prihajamo po novoletnem počitku. Za nas je tekma kot vsaka druga, na vsaki moramo dati svoj maksimum. Pričakujemo močno Crveno zvezdo, ki je svojo moč dokazala v evroligaški zmagi z Bayernom. Upam, da bomo zdravi in pokazali največ, kar lahko damo v tem trenutku.«

»Ni veliko za govoriti o Crveni zvezdi. Premagali so z veliko razliko Bayern, imajo novega trenerja, nove igralce in zagotovo so se dvignili v igri. Mi smo izvlekli veliko zmago z Zadrom in sedaj moramo le nadaljevati z dobrim delom. V Beograd ne gremo samo oddelati posel, ampak se bomo poskusili upreti gostiteljem, pa bomo videli, kaj in kako bo na koncu tekme,« pa je dodal košarkar Paolo Marinelli.

M. M.