Avto na streho, potres pri Vinici

5.1.2020 | 08:10

Sinoči malo po 18. uri se je na cesti med Žužemberkom in Dvorom prevrnilo osebno vozilo. Reševalci so dve poškodovani osebi odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico, gasilci PGD Žužemberk pa so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, pomagali enemu ponesrečencu in reševalcem pri oskrbi, razsvetljevali kraj nesreče in pomagali policistom pri usmerjanju prometa, prevrnjeno vozilo so postavili na kolesa in pomagali vlečni službi pri odvozu vozila ter posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Ob 0.29 je na relaciji Krmelj-Šentjanž, občina Sevnica, voznik osebnega vozila zadel skalo na voznem pasu in pri tem poškodoval oljno kad. Dežurni vzdrževalec cest je oljni madež posul z vpojnimi sredstvi in cestišče očistil.

Potres

4. 1. 2020 ob 20.28 so v bližini Vinice seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 . Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vinice in okoliških krajev. Učinki potresa niso presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

B. B.