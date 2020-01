Ena oseba v bolnišnico

5.1.2020 | 18:10

Ob 13.41 sta na cesti med Zagorico pri Velikem Gabru in Seli pri Šumberku v občini Trebnje trčili dve osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, posuli iztekle tekočine in usmerjali promet. Dežurni delavci Komunale Trebnje so počistili cestišče.

Gorelo ob avtocesti

Ob 15.31 so pri avtocestnem izvozu Dobruška vas goreli suha trava, podrast in odpadni gradbeni material. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini okoli 450 kvadratnih metrov.

B. B.