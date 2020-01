Ponoči ogenj poškodoval dve vozili

6.1.2020 | 07:00

Ponoči ob 2.33 je v Cankarjevi ulici v Črnomlju na parkirišču gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so goreči avto pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico. Ogenj je poškodoval tudi sosednje parkirano vozilo. Vzrok požara bodo raziskali policisti.

Gorele saje

Včeraj ob 8.40 so na Prvomajski cesti v Sodražici gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Sodražica. Pogasili so požar ter opravili pregled s termovizijsko kamero. Dimnik bo očistil in pregledal pooblaščeni dimnikar.

Tudi ob 9.01 so v naselju Žimarice, občina Sodražica, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Tam so posredovali gasilci PGD Žimarice-Globel-Podklanec in PGD Sodražica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.