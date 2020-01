Nazaj v šolske klopi

6.1.2020 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: M. M.)

Novo mesto - Okoli 261.500 učencev in dijakov se danes po novoletnih praznikih znova vrača v šolske klopi. Tokrat so šolarji na počitnicah uživali kar dvanajst dni, v šoli pa jih zdaj čaka zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. Naslednje počitnice jih čakajo že februarja, ki bodo tudi letos v dveh delih v drugi polovici februarja: učenci in dijaki naše regije bodo imeli zimske počitnice od 24. do 28. februarja, ostali pa teden dni prej

Še praznično ...

Katoličani in evangeličani bodo sicer danes obeležili praznik Gospodovega razglašenja, ki je imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Betlehem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik. Po ljudskem izročilu so za ta praznik značilni koledniki.

Pravoslavni verniki pa danes zaznamujejo badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali božič, dan Jezusovega rojstva. Pozno popoldne se bodo tako zbrali v cerkvah, od koder bodo domov tradicionalno odnesli badnjake in jih zažgali, ob polnoči pa se bodo udeležili še prazničnih maš, s katerimi bodo pričakali božič.

M. M.