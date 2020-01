FOTO: Počastili svete tri kralje

6.1.2020 | 10:05

Koledniki iz Orehovca med obiskom v vasi Grič (Foto: M. L.)

Zvezda, s katero že leta koledujejo v Orehovcu. (Foto: M. L.)

Kostanjeviški koledniki (Foto: M. L.)

Kostanjeviški koledniki pri Lipoglavškovih v Kostanjevici na Krki (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ob današnjem prazniku svetih treh kraljev oziroma prazniku Gospodovega razglašenja, kot ga imenujejo uradno, so sinoči koledovali tudi v Kostanjevici na Krki in okoliških vaseh.

Kostanjeviški koledniki so tako prinesli zvezdo in zapeli ter voščili za današnji praznik in zaželeli srečno novo leto na Malencah in v Kostanjevici na Krki.

Koledniki iz Orehovca so na tak način voščili v vaseh Orehovec, Zaboršt, Grič in deloma Vodenice.

M. L.

