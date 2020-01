Brezplačna predstava za najstnike

6.1.2020 | 09:25

Ogled predstave Oni bo jutri ob 18. uri v KC Janeza Trdina za najstnike brezplačen. (Foto: spletna stran KCJT)

Novo mesto - Oder novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine jutri ob 18. uri gostuje predstavo 'Oni' Ade Kogovšek in Plesne šole Kazina. Predstava je del novega cikla Zavoda Novo mesto, ki prinaša kakovostne in med mladimi odlično sprejete gledališke in večmedijske predstave ter koncerte, poimenovanega To! Vsebine za družine. Posebnost tega cikla pa je tudi v tem, da so vse predstave za najstnike brezplačne, medtem ko morajo odrasli zanjo odšteti po devet evrov.

Jutrišnja predstava 'Oni' je, kot so še zapisali v vabilu, duhovita plesno-cirkuška predstava, ki poziva k strpnosti, povezovanju in vedremu pogledu na življenje. Govori o ljudeh, ki na svoj način, s svojo kulturo, idejami in iskricami v očeh bogatijo naša življenja. O ljudeh, ki jih zaradi svoje nevednosti odrivamo stran ter jim s tem odvzemamo svobodo in življenjski prostor. Vsak gledalec drugače opredeli junake, poveže jih lahko z aktualnimi težavami v družbi, s krvavo zgodovino vojn ali pa v junaku prepozna sebe.

Plesne junake spoznamo kot veselo druščino, ki v svoje okolje prinaša veselje in radost. Ne glede na izključno pozitivne lastnosti, ki jih nosijo s seboj, opazovalca zmotijo. Nejevoljo izraža z omejevanjem odra, odvzemom glasbe in nato še svetlobe. Plesalci pa poskušajo iz vsake situacije potegniti najboljše, ne prepustijo se melanholiji in obupu. Z vsako novo postavitvijo v prostoru nam pričarajo nov svet, plesne tehnike se prepletajo, dodane so prvine akrobatike in žongliranja.

Moč nastopajočih za premagovanje vseh ovir, ki jim jih življenje postavlja na pot, izhaja iz izrazite povezanosti. So prijatelji, so družina in skupaj zmorejo več. Humorna predstava 'Oni', ki združuje moderne plesne tehnike in našo etnoglasbo, tako približa tradicijo mlajšim generacijam ter s tem daje velik pomen ohranjanju in varovanju kulturne dediščine.

M. M.