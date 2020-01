Kaj bo Radko Luzar počel v novem letu?

6.1.2020 | 11:25

Kako Radko Luzar po odstopu z mesta župana občine Šentjernej gleda na lokalno politiko, na svojo odločitev in prihodnost...

Šentjernej - Vsako novo leto pomeni začetek novega obdobja, za 62-letnega Radka Luzarja iz Dolenje Stara vasi pa bo leto 2020 gotovo pomembna prelomnica v življenju. Sredi lanskega decembra je namreč uresničil napoved ter nepreklicno odstopil z županskega mesta občine Šentjernej in tako predčasno končal svoj drugi županski mandat.

Presenetil je mnoge, morda tudi sebe, a kot pravi, je bila to premišljena in trezna odločitev. »Ocenil sem, da je tako bolje za občino in zame osebno, za moje zdravje. Lokalni skupnosti bom bolj koristen v gospodarstvu kot na županskem mestu,« odločno pove Radko Luzar, ko klepetava dan po njegovem uradnem odstopu in pove, da se mu je zdaj odvalil velik kamen od srca. »Saj se je slišalo do Novega mesta, kajne?« se nasmeje.

Vodenje občine je jemal resno in odgovorno, z najboljšimi nameni je pred leti kot uspešen gospodarstvenik tudi šel v lokalno politiko in pred petimi leti prevzel vodenje šentjernejske občine. »Čutil sem, da moram nekaj dati družbi in svoji skupnosti nazaj, saj me je izšolala, dala možnosti za razvoj in delo. To je nujno za neko ravnovesje. Svoj prispevek sem dal, delal sem po najboljših močeh, marsikaj smo naredili za razvoj lokalne skupnosti, od novega vrtca in cone, ustvarili smo nova delovna mesta, kar je temelj razvoja občine. Marsikaj bi še lahko postorili skupaj. A ko sem ugotovil, da nimam več podpore v občinskem svetu, da začrtanih projektov ne bom mogel uresničiti, sem odšel. Ko se začnejo prepirati svetniki, se tudi ljudje v občini, in to ne pelje nikamor,« pravi Luzar, ki odkrito pove, da je razočaran nad lokalno politiko in je ima dovolj za vse življenje.

»Zavedam se, da je lokalna politika le odraz državne in to me skrbi. Polno je spletk, razni interesi prevladajo nad skupnimi, dobri projekti a priori ne dobivajo podpore. Sam ne pristajam na nepoštenje, na neke protiusluge, ni mi treba, da bi se prodal. Hočem ostati verodostojen, nikomur dolžan in lahko rečem, da mirno spim,« razlaga Luzar. Mnogi mu v teh dneh pravijo, da ni za v politiko, ker je prepošten. Ampak, a ni to slišati grozljivo? Kdo pa naj potem vodi našo državo, občine…?

Več o tem, kako Radko Luzar vidi razliko med gospodarstvom in politiko, zakaj v slednji pogreša več zdrave kmečke pameti, pa o njegovi družini, kjer se je naučil pomembnih vrednot za življenje, ter o hobijih in stvareh, ki ga sprostijo in veselijo, si lahko preberete v portretu tedna v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj