Melania Trump najvplivnejša med stotimi Slovenci

6.1.2020 | 12:30

Melania Trump (Foto: Profimedia, arhiv DL)

Ljubljana, Sevnica - Revija Reporter je za najvplivnejšo Slovenko v letu 2020 razglasila ameriško prvo damo Melanio Trump, po rodu iz Sevnice.

Na lestvici 100 vplivnih Slovencev so med drugim še politiki, funkcionarji, gospodarstveniki, pravniki, sindikalisti ter uredniki in novinarji. Na drugo mesto na lestvici so v uredništvu tednika uvrstili predsednika vlade Marjana Šarca, sledijo predsednik Uefe Aleksander Čeferin (iz Grosuplja). predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Dejan Židan. Šesti je finančni minister Andrej Bertoncelj, ki mu sledijo evropski komisar Janez Lenarčič, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec in predsednik SDS Janez Janša (po rodu iz Ivančne Gorice), prvo deseterico pa zaključuje nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

Med gospodarstveniki so najvišje, na 16. mesto uvrstili predsednika uprave Modre zavarovalnice Boruta Jamnika, med sindikalisti pa glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja, ki je na 38. mestu. Na lestvici so tudi predstavniki verskega življenja, denimo ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je na 39. mestu. Prav tako je na seznamu najvplivnejših mogoče najti košarkarja Luko Dončića (na 50. mestu).

Z medijskega področja sta med najbolj vplivnimi odgovorna urednica informativnega programa POP TV Tjaša Slokar Kos (na 55. mestu) in odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič (na 66. mestu). Lestvico najvplivnejši Slovencev zaključuje vodja t. i. Štajerske varde Andrej Šiško.

V uredništvu Reporterja so lestvico sestavili na podlagi ocene posameznikovega vpliva, ki izvira iz njegovega položaja, ter njihove subjektivne ocene njihovega neformalnega vpliva.

L. M.