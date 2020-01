Pijan zaspal na konju; Nameren požig avtomobila?

Policisti so med vikendom obravnavali devet vlomov in poskusov vlomov, pet različnih tatvin, tri poškodovanja tuje stvari ter dve prijavi nasilja v družini, so sporočili s PU Novo mesto.

V noči iz sobote na nedeljo so zaradi nasilja v Novem mestu izrekli prepoved približevanja 58-letnemu moškemu, ki je bil pijan nasilen do žene. Ker to ni bil prvi tak primer, so mu izrekli prepoved približevanja, pri čemer osumljeni ni upošteval policistovih ukazov, naj zapusti dom. Razburil se je in skočil v policista, ki sta vodila postopek. Obvladala sta ga in odpeljala v pridržanje. Poleg nasilja v družini ga bodo obravnavali še zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja.

Tatovi nikoli ne počivajo

V petek zvečer so trebanjski policisti opravili ogled vloma osamljene hiše na Korenitki. Po prvih ugotovitvah so neznanci na silo vstopili v hišo, pregledali prostore, a niso nič odnesli. Lastniku so kljub temu naredili za nekaj sto evrov škode na vratih in oknih.

V noči iz petka na soboto so policisti obravnavali vlom v prodajalno kmetijske zadruge Trebnje v Žužemberku. Vlom naj bi se zgodil okoli pol četrte ure zjutraj. Po prvih ugotovitvah ogleda so neznanci z vlomom naredili za nekaj tisoč evrov škode.

V soboto zjutraj so domači v Dolenji vasi pri Krškem ugotovili, da so jim verjetno zvečer neznanci hoteli vlomiti v hišo. Dejanje je ostalo pri poskusu, a kljub temu imajo lastniki za nekaj sto evrov škode.

Vlomili, a niso nič odnesli, so tudi storilci v Regrči vasi. Najverjetneje v petek popoldne ali v noči iz petka na soboto, so vlomili v hišo in pregledali notranjost. Lastnikom so naredili za nekaj sto evrov škode.

V soboto, med sedmo zjutraj in polpeto popoldne, so neznanci vlomili v avto, parkiran ob gozdni cesti na relaciji Komarna vas–Gače. Medtem ko je lastnik vozila v gozdu delal, so neznanci razbili steklo na avtu in odnesli baterijsko kotno brusilko ter plastične škatle z različnim orodjem. Po prvih ocenah so lastnika oškodovali za več kot dva tisoč evrov.

Električni brusilnik so odnesli tudi iz kotlovnice šolskega centra v Novem mestu. Storilci so v soboto na silo vstopili v kotlovnico, jo pregledali in odnesli električno kotno brusilko znamka Makita. Lastniku so naredili za približno tisoč evrov škode.

V soboto popoldne so poklicali policiste v Dolenji Boštanj. Domači so bili zdoma med četrto in šesto popoldne, kar so izkoristili neznanci in vlomili v hišo. Našli so nekaj denarja, zlatnine in drugih predmetov in lastnikom naredili za več kot tisočaka škode.

Podobno so javili tudi iz Mosta pri Mokronogu nekaj kasneje in Otočca. V Mostu so bili domači med šesto in pol deseto so bili zdoma, ko so se vrnili pa opazili, da so jim vlomili. Tudi tu so pobrali denar in še kaj ter naredili za več kot tisoč evrov škode.

Skoraj enak čas ni bilo doma lastnikov hiše v Šentpetru pri Otočcu. Storilci so pregledali prostore in pobrali nekaj denarja, skupaj so naredili za skoraj tisoč evrov škode.

V nedeljo popoldne so novomeški policisti obravnavali vlom v knjigarno na Glavnem trgu. Storilci so vlomili v prostor in tam našli dve denarnici z nekaj gotovine. Skupne škode naj bi bilo za več kot tristo evrov, a predvsem zaradi škode, povzročene z samim vlomom. V bližini so policisti izsledili več oseb, ali je kdo od njih storilec, bo pokazala nadaljnja preiskava, so sporočili s policije.

Nameren požig avtomobila?

V noči iz nedelje na ponedeljek zagorel osebni avtomobil na Cankarjevi v Črnomlju. Na kraj so napotili policiste, regijski center za obveščanje pa gasilce. Policisti so na kraju z ročnim gasilnikom poskusili pogasiti gorečega pasata novomeških registrskih tablic, saj je grozilo, da bo požar zajel še sosednja parkirana vozila. Požar so pogasili gasilci, ki so tudi preprečili širjenje požara na sosednja vozila. Kljub temu je bil zaradi vročine poškodovan osebni avtomobil, ki je bil parkiran poleg. Po prvih ocenah je lastnik pasata oškodovan za okoli deset tisoč evrov, lastnik sosednjega avtomobila pa tudi za nekaj tisoč evrov. O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Danes zjutraj je komisija sektorja kriminalistične policije Novo mesto, v sodelovanju s črnomaljskimi policisti, ki so varovali kraj do jutra, opravila ogled kraja. Policisti niso izključili možnost namernega požiga, zato nadaljujejo z aktivnostmi oziroma zbiranjem obvestil o dogodku zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so zapisali v sporočilu za javnost.

Prevrnila s traktorjem

Policisti so obravnavali trinajst prometnih nesreč z materialno škodo in tri z lahkimi telesnimi poškodbami. Novomeški policisti so v okolici Novega mesta v soboto dopoldne 24-letnemu vozniku zasegli neregistriran osebno avtomobil, ki ga je vozil brez vozniškega dovoljenja.

V petek popoldne se je v nesreči v Vinji vasi poškodovala 56-letna voznica traktorja. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi zaradi vožnje preblizu desnega roba makadamske ceste zapeljala v jamo in se s traktorjem prevrnila. K sreči v nesreči ni bila huje poškodovana.

V soboto popoldne je na cesti Dvor – Žužemberk v ovinkih izgubila oblast nad avtomobilom 57-letna voznica iz Kranja. Domnevno zaradi neprilagojene hitrosti je okoli osemnajste ure zletela s ceste. Avto se je prevrnil in obstal na strehi. Pri tem sta se ona in sopotnik lažje poškodovala.

V nedeljo popoldan je na cesti Podsela – Šumberk prišlo do trčenja dveh vozil, domnevno zaradi vožnje po levi strani 43-letne voznice iz Trebnjega. V nesreči se je lažje poškodovala.

Pijan zaspal na konju

V petek opoldne so na relaciji Občice–Gaber opazili konjenika, ki je zaspal na konju in dajal videz, da bo vsak čas padel s konja. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 23-letni jezdec verjetno omagal zaradi alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku (ali 2,08 promila). Za konja so poskrbeli konjenikovi znanci, policisti pa so 23-letniku napisali plačilna naloga, ker med ježo ni uporabljal zaščitne čelade in ker je jezdil po državni cesti.

Zasegli zvočnik

V petek zjutraj so novomeški policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru ter 54-letni kršiteljici napisali plačilni nalog. Ker pa to ni bila njena prva kršitev, nasilni izpadi pa so se ponavljali, so ji izrekli še prepoved približevanja svoji materi.

V noči iz petka na soboto so policisti posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave kršitve glasne glasbe okoli pol tretje ure. Ob prihodu policistov je 26-letni kršitelj motečo glasbo ugasnil, napisali so mu plačilni nalog. Kmalu po odhodu policistov je z navijanjem glasbe ponovno začel, zato so se policisti vrnili in mu zasegli zvočnik.

Prijeli 8 tujcev

Brežiški policisti so v soboto popoldne v Novi vasi pri Mokricah prijeli pet oseb, domnevno državljanov Iraka, med njimi šestletnega otroka. V bližini železniške postaje Brežice so kasneje prijeli dva državljana Maroka. Krški policisti so v bližini naselja Male Vodenice prijeli državljana Pakistana. Za vse tujce je bilo ugotovljeno, da so državo mejo prestopili nezakonito. Postopki z njimi še niso zaključeni, so sporočili s PU Novo mesto.

