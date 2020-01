Dimniški požar na Bizeljskem

7.1.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.42 uri je na Vinarski cesti na Bizeljskem, občina Brežice, zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas so požar pogasili, v prisotnosti dimnikarja dimnik očistili in pregledali prostore v bližini dimnika.

M. K.