Trije kraji obiskali domove

7.1.2020 | 09:20

Koledniki (Foto: H. Murgelj)

Paha - Na predvečer praznika svetih treh kraljev je skupina kolednikov s Pahe že tradicionalno obiskala domove. Ta krščanski običaj so oživili leta 1984 in ga vse od tedaj izvajajo v vseh vremenskih pogojih. Tudi letos so obiskali preko 60 hiš in pri tem opravili okoli 30 km poti. Ustavili so se na Vrhu pri Pahi, Pahi, v Štravberku, Grčevju, Herinji vasi in tudi v bolj oddaljenih vaseh krajevne skupnosti Otočec.

Koledniki, ki s tem ohranjajo slovensko krščansko tradicijo, so tako kot vsako leto tudi letos obiskali tudi Anico Jeršin iz Jelš, ki jim je sešila koledniške obleke. Med drugimi trikraljevskimi ljudskimi pesmimi so zapeli pesmi iz svojega kraja: Nocoj smo k vam prišli, Na sveti večer, Ena zvezda je prišla, V jutrovi deželi. Povedali so, da hodijo več kot 12 ur, a da je pot vredna njihovega truda.

M. L.S.