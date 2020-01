V ponedeljek krvodajalska akcija

7.1.2020 | 10:15

Podgrad - Krajevna organizacija RK Podgrad vabi vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek, 13. januarja 2020, na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, v Splošni bolnišnici Novo mesto. Krvodajalska akcija bo potekala od 7. do 11. Ure.

Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času (ženske 4 mesece, moški 3 mesece) niste darovali krvi.

Za sprejem je potreben osebn dokument s fotografijo.

M. L.-S.