Prva Nomagova redna povezava z zagrebškim letališčem tudi iz Novega mesta

7.1.2020 | 13:55

Novo mesto - Potovalna skupina Nomago, ki je v lasti Adventure holdinga Darka Klariča, v okviru širitve mednarodne mreže Nomago InterCity uvaja prvo redno in direktno avtobusno povezavo z zagrebškim letališčem. Nova linija bo z letališčem Franja Tuđmana dnevno povezovala potnike iz Ljubljane in Novega mesta, Nomago pa bo s prevozi na njej začel v ponedeljek, 13. januarja.

Kot so sporočili s potovalne skupine bo Nomago Ljubljano in Novo mesto z zagrebškim letališčem povezoval dvakrat dnevno, dvakrat dnevno pa že sedaj povezuje tudi slovensko in hrvaško prestolnico. V sporočilu za javnost so poudarili, da je prodaja vozovnic za povezavo do zagrebškega letališča na spletni strani intercity.nomago.si že stekla, s prevozi pa bodo začeli prihodnji ponedeljek.

V Nomagu zagotavljajo, da so urniki odhodov iz Ljubljane in Novega mesta v največji možni meri usklajeni z odhodnimi leti z zagrebškega letališča. Potnik iz Ljubljane bo za prevoz do zagrebškega letališča plačal od 14,99 evra, iz Novega mesta pa bo začetna cena 10,99 evra.

V potovalni skupini še poudarjajo, da se je z vpeljavo nove linije v mrežo Nomago Intercity vključilo še Novo mesto kot peto slovensko mesto, potniki iz okolice dolenjske prestolnice pa bodo, podobno kot že potniki iz Ljubljane, Maribora, Šempetra pri Gorici in Bleda, dobili tudi povezave z večjimi italijanskimi, hrvaškimi, madžarskimi, nemškimi, slovaškimi in avstrijskimi mesti ter letališči.

M. L.-S.