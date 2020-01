Dve leti za orožje in nasilništvo

7.1.2020 | 11:20

Jeton Zumeri je bil krškem okrožnem sodišču obsojen na dve leti zaporne kazni, zoper njega pa so v teku pa so tudi nekateri drugi sodni postopki. (Foto: B. B.)

Krško - Pred družinsko hišo v naselju v okolici Rake se je 28. junija lani odvijala prava drama. Okoli 20.30 je Jeton Zumeri agresivno pripeljal do hiše nekdanjega dekleta. Njena mama ga je pričakala na dvorišču, saj je vedela kaj bo sledilo: zahteve, da hoče govoriti z njeno hčerko, ki se je skrivala pred njim, in grožnje, kaj vse bo naredil, če se to ne bo zgodilo. Ženska je začela kričati, naj izgine, in mu zagrozila, da bo poklicala policijo. A Jeton ji je iztrgal telefon iz rok, segel v torbico in iz nje potegnil veliko črno pištolo. Repetiral jo je in jo nastavil ženski na glavo.

Takrat je izza hiše prišel oče Jetonovega nekdanjega dekleta in nekako pomiril situacijo. Z srboritim mladeničem sta stopila nekoliko v stran, mladoletno dekle, ki se je pred nekdanjim fantom skrivalo v hiši, pa je poklicalo policijo. Možje postave so 29-letnega Zumerija, ki je že nekaj let »na radarju« posavskih policistov, odvedli v pridržanje, ta se je podaljšal v pripor, ki še vedno traja, v prihodnjih dneh pa se bo spremenil v zapor, saj je bil Zumeri v ponedeljek na krškem okrožnem sodišču obsojen za kaznivi dejanji nedovoljene posesti orožja in nasilništva. Sodnica Marija Breznik mu je za obe dejanji prisodila 2 leti zaporne kazni.

Več v četrtek v Dolenjskem listu

B. B.