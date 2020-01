Trčil v drevo od koder ga je odbilo v policijsko vozilo

Novo mesto - Policisti PP Novo mesto so danes ponoči med kontrolo prometa na avtocesti pri Smedniku s svetlobnimi in zvočnimi signalni ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil z veliko hitrostjo. Kršitelj ni upošteval znakov policistov in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, zapeljal z avtoceste, v Ruhni vasi pa izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Po trčenju je vozilo kršitelja odbilo na cesto, kjer je trčil še v službeno vozilo policije. 23-letni voznik se v nesreči ni poškodoval, so pa mu policisti, potem ko so ga obvladali, odredili preizkus alkoholiziranosti, ki mu je nameril 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Med postopkom so policisti tudi ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli, zaradi kršitev pa izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na mejni prehod pod vplivom alkohola

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak, kateremu so policisti, ki so opravili mejno kontrolo, zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 47-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,29 miligramov alkohola (2,68 g/kg). Zasegli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Po zaključenem pridržanju ga bodo privedli v postopek pred pristojnega sodnika.

