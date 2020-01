Prvaki tokrat brez praske

7.1.2020

Crvena zvezda se je Krki oddolžila za poraz v 3. krogu. (Foto: Crvena zvezda mts)

Novo mesto - Po pomembni zmagi nad Zadrom v prejšnjem krogu jadranske lige so novomeški košarkarji prvo tekmo v novem letu v ponedeljek odigrali v Beogradu, kjer se jim je Crvena zvezda oddolžila za nepričakovan poraz v jesenskem delu lige ABA. Aktualni prvaki tokrat niso ničesar prepuščali naključju, svojo premoč pa so potrdili predvsem v drugem polčasu, ki so ga dobili za 21 točk, in na koncu visoko zmagali s 101:77 (25:18, 50:47, 79:63).

Motiv Beograjčanov pred tekmo s Krko ni bil vprašljiv. Poraz v Novem mestu v 3. krogu je namreč razkril slabosti v njihovi igri, spodrsljajev, podobnim novomeškemu, pa so si pri Zvezdi nato privoščili še kar nekaj, zato so varovanci Dragana Šakote tokrat preprosto morali zmagati, sploh ker so trenutno zunaj skupine štirih klubov, ki se bodo na kocu pomerili za naslov prvaka jadranske lige.

Da je pritisk na strani gostiteljev, so se zavedali tudi v Krki, ki ji je, sodeč po prikazanem v prvem polčasu, novoletni počitek dobro del, čeprav težav s poškodbami še kar ni konec. V Beograd tako zaradi poškodbe v zadnjem trenutku ni odpotoval Luka Lapornik, na parket pa še vedno ni stopil niti Dalibor Đapa. Tako je v prvi postavi prvič zaigral novi branilec Muhamed Pašalić, ki se je med drugim izkazal tudi s trojko v zadnji sekundi prvega polčasa, s katero se je Krka Zvezdi približala na vsega tri točke.

A upanja na novo presenečenje je bilo v tretji četrtini hitro konec. Drugi polčas so domači odprli z agresivno obrambo in delnim izidom 10:2 ter ponovno ušli na dvomestno prednost (60:49). V 25. minuti je Krka pri zaostanku 55:65 ostala še brez Ramljaka, ki je bil izključen zaradi strogo dosojene druge nešportne osebne napake. Domači so to izkoristili, si že v tretji četrtini priborili 16 točk prednosti in jo do konca tekme le še povečali.

»Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. S tremi novimi igralci imajo po mojem mnenju trenutno najboljšo postavo v ligi. Dobro smo se držali v prvem polčasu, čeprav tudi takrat z določenimi zadevami nisem bil zadovoljen. No, Crvena zvezda je v drugem polčasu pokazala svojo kakovost, nam pa je bilo težko igrati brez Ramljaka. Lapornik je odpadel v zadnjem trenutku, zdržali smo 20 minut, več pa nam ni uspelo,« je po tekmi povedal trener Krke Vladimir Anzulović.

V naslednjem krogu bo Krka v soboto gostila vodilno ekipo jadranske lige, črnogorsko Budućnost.

B. Blaić